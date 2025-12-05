search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 17:37
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.12.2025 15:17

Από το «Μα» στο «Μαμά» και από το «Μπα» στο «Μπαμπά» – Η νέα καμπάνια της Choose για το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για το δημογραφικό

05.12.2025 15:17
mpampa-1

Η Choose υπογράφει τη νέα καμπάνια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης  του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας «Από το Μα στο “Μαμά” και από το Μπα στο “Μπαμπά”», πρωτοβουλία της Υπουργού κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου.  Στο πλαίσιο του Ευρύτερου Εθνικού Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου για το Δημογραφικό και με την υποστήριξη της Eurobank που υλοποιεί και δικές τις δράσεις σε αυτόν τον πυλώνα, η καμπάνια παρουσιάζει μια σειρά νέων μέτρων ενίσχυσης για όλους όσοι επιθυμούν να γίνουν γονείς.

Με  έναν εύστοχο και ευρηματικό τρόπο, το concept της νέας καμπάνιας  αναδεικνύει τη μετάβαση από τον δισταγμό στην πραγματοποίηση του ονείρου. Το κεντρικό μήνυμα, «Από το Μα στο Μαμά και από το Μπα στο Μπαμπά, είμαστε δίπλα σας», φωτίζει όλα τα δομικά «Μα» και «Μπα» που θέτει η λογική, ακόμη κι όταν η καρδιά επιθυμεί άλλα – επισημαίνοντας πως η υποστήριξη της Πολιτείας λειτουργεί ως καταλύτης σε μια απαιτητική καθημερινότητα, ώστε όσοι το επιθυμούν να φτάσουν στο να γίνουν Μαμά και Μπαμπάς.

Στόχος της καμπάνιας  ήταν να αγγίξει το κοινό των επίδοξων νέων γονιών με ένα αυθεντικό μήνυμα που αναγνωρίζει την πραγματικότητα που βιώνουν, ενώ παράλληλα ενισχύει το δικαίωμά τους στο συναίσθημα και το όνειρο της δικής τους οικογένειας. Η καμπάνια καλεί το κοινό να επισκεφτεί oikogeneia.gov.gr για να μάθει περισσότερα.

Η επικοινωνία αναδεικνύει την ειλικρινή πρόθεση της Πολιτείας να σταθεί δίπλα στα νέα κοινά, καθώς και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας να προσφέρει λύσεις μέσα από το Εκτενές Σχέδιο που εκπονήθηκε με δεκαετή ορίζοντα για την περίοδο 2025–2035, σε ένα θέμα που, ενώ είναι βαθιά προσωπικό, έχει τεράστιο αντίκτυπο στο μέλλον και την ευημερία όλων.

Η τηλεοπτική διαφήμιση βρίσκεται ήδη στον αέρα, ενώ η καμπάνια πλαισιώνεται από υλικό στο digital περιβάλλον και στα κοινωνικά μέσα. Την παραγωγή του spot επιμελήθηκε η Norrogroup Productions, σε σκηνοθεσία Στάθη Μουρδουκούτα.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
6765673
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τελικά διάβασε ο Μητσοτάκης την «Ιθάκη» του Τσίπρα;

defea pyravloi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυραυλικά συστήματα από το Ισραήλ παίρνει η Ελλάδα – Έγκριση από τη Βουλή σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση

6765673-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ελληνοτουρκικά: Έρχεται Ανώτατο Συμβούλιο μέσα στο 2026

mitsotakis-pretenteris-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Εξαιρετικές οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ – Αν βρούμε φυσικό αέριο, αλλάζουν τα πάντα

tramp new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη στο στόχαστρο της νέας στρατηγικής εθνικής ασφάλειας του Τραμπ: Εμποδίζει την ειρήνη στην Ουκρανία – Η Ρωσία δεν είναι εχθρός

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

kimberly kalpakis dourou
ΚΑΛΧΑΣ

Η μανία με το 112, η γραβάτα με τσολιαδάκια στην Κίμπερλι, τα απόνερα της Ιθάκης και εξηγήσεις για τον εξώστη, και η αντίστροφη εφαρμογή ενός παλιού θεωρήματος

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Αποχώρησε εκτάκτως ο Δημήτρης Οικονόμου από το πλατό της εκπομπής - Όσα είπε ο Άκης Παυλόπουλος (Video)

sef-plimires
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τι έγινε με το ΣΕΦ; Η αναβολή που ντρόπιασε τη χώρα και ξεγύμνωσε ευθύνες

androulakis-tsipras-kwnstandinopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το στρατηγικό λάθος του ΠΑΣΟΚ με τον Τσίπρα και το σοκ από Κωνσταντινόπουλο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 17:35
6765673
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τελικά διάβασε ο Μητσοτάκης την «Ιθάκη» του Τσίπρα;

defea pyravloi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυραυλικά συστήματα από το Ισραήλ παίρνει η Ελλάδα – Έγκριση από τη Βουλή σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση

6765673-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για ελληνοτουρκικά: Έρχεται Ανώτατο Συμβούλιο μέσα στο 2026

1 / 3