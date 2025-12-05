search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 09:38
ΚΟΣΜΟΣ

05.12.2025 09:05

Φλόριντα: Τεράστιος αλιγάτορας 272 κιλών έσπειρε τον τρόμο σε κατοικημένη περιοχή – «Μάχη» των αστυνομικών για να τον ακινητοποιήσουν (video)

05.12.2025 09:05
Ένας τεράστιος αλιγάτορας κινητοποίησε τις αρχές στη Φλόριντα, με τους αστυνομικούς να δίνουν πραγματική «μάχη» για να τον απομακρύνουν από κατοικημένη περιοχή, σε ένα σκηνικό που καταγράφηκε σε δραματικό βίντεο.

Οι αστυνομικοί της κομητείας Σαρασότα είχαν να αντιμετωπίσουν έναν αλιγάτορα βάρους 272 κιλών.

Το εντυπωσιακό βίντεο που δημοσίευσε το Γραφείο του Σερίφη δείχνει επτά αξιωματικούς και έναν ειδικό ζώων να παλεύουν με το ερπετό μήκους 4 μέτρων.

Ο ειδικός κατάφερε να κρατήσει το στόμα του αλιγάτορα κλειστό ενώ οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τα άκρα και την ουρά του.

Όλοι μαζί σήκωσαν το τεράστιο ζώο και να το φόρτωσαν στο πίσω μέρος ενός φορτηγού.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο του χρόνου όπου η δραστηριότητα των αλιγατόρων στη Φλόριντα αρχίζει να μειώνεται, καθώς τα ζώα αυτά παραμένουν γενικά σε αδράνεια τον χειμώνα.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Αλιείας και Άγριας Ζωής της Φλόριντα, οι αλιγάτορες σταματούν να τρέφονται όταν η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 21 βαθμούς Κελσίου και γίνονται αδρανείς όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 12 βαθμούς. Αυτή την εβδομάδα, οι υψηλές θερμοκρασίες στην κομητεία Σαρασότα κυμαίνονταν στους 21 βαθμούς.

Τα ερπετά βασίζονται στον ήλιο για να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους, και κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με τα ιγκουάνα στη Φλόριντα τον χειμώνα.

Η Φλόριντα διαθέτει αυτή την περίοδο ένα κρατικό Πρόγραμμα Ενοχλητικών Αλιγατόρων, στο οποίο μπορούν να απευθύνονται κάτοικοι αν θεωρούν ότι ένας αλιγάτορας απειλεί ανθρώπους, κατοικίδια ή περιουσίες.

Είναι παράνομο για μη εκπαιδευμένα άτομα να χειρίζονται αλιγάτορες.

Το Γραφείο του Σερίφη ανακοίνωσε ότι ο συγκεκριμένος αλιγάτορας απελευθερώθηκε με ασφάλεια σε φάρμα αλιγατόρων.

