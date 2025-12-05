Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία περιμένει τις αποφάσεις της Κομισιόν για τις πωλήσεις αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης για μετά το 2035

Η αναθεώρηση της απαγόρευσης πώλησης κινητήρων εσωτερικής καύσης που θα ισχύσει από το 2035 είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολεί τους τελευταίους μήνες την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία αγωνίζεται να διαχειριστεί την δαπανηρή στροφή προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Σε αυτό τον τομέα η Κίνα έχει τον πρώτο λόγο και οι δασμοί που έχουν μπει στα εισαγόμενα μοντέλα της φαίνεται ότι δεν σταματούν την επεκτατική πολιτική των Κινέζων, οι οποίοι μήνα με τον μήνα αυξάνουν το ποσοστό πωλήσεών τους στην Γηραιά Ήπειρο. Αυτό έχει ως συνέπεια μεγαλύτερο ανταγωνισμό και μικρότερα περιθώρια κέρδους για τους ευρωπαϊους κατασκευαστές. Από την άλλη απαιτούνται από τους ίδιους επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην τεχνολογία των μπαταριών, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τα κέρδη.

Η αυτοκινητοβιομηχανία βασίζεται επί του παρόντος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να της παράσχει ένα πακέτο στήριξης, ενώ περιμένει την απόφασή της να συνεχίσουν οι κινητήρες εσωτερικής καύσης και μετά το 2035, έστω και με όρους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει τις αποφάσεις της στις 10 Δεκεμβρίου, αλλά μια πηγή της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, ότι η ημερομηνία αυτή πιθανότατα να καθυστερήσει.

Φυσικά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τις δηλώσεις του έλληνα επιτρόπου Μεταφορών της ΕΕ, Απόστολου Τζιτζικώστα στη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt ότι: «Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις τεχνολογίες, αλλά πρέπει να λάβουμε υπ’όψιν όλες τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητά μας και ότι ταυτόχρονα θα βοηθήσουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία να διατηρήσει το τεχνολογικό της προβάδισμα».

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες ασκούν πιέσεις στις Βρυξέλες ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία (ως προς νέα καύσιμα) όσον αφορά την απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης, αλλά και την πορεία που θα έχουν τα υβριδικά οχήματα plug-in. Οι αποφάσεις αναμένεται να παρθούν μέσα στον Δεκέμβριο, όπου θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, για τα plug-in υβριδικά και για τα range extenders.

