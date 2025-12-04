search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 21:41
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.12.2025 17:28

«Απόσυρση για όλους μόνο από τη CITROËN»: H πιο προσιτή στιγμή για να αποκτήσετε ένα νέο CITROËN!

04.12.2025 17:28
image_2

Η Citroën παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα «ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ ΤΗ CITROËN», μια ολοκληρωμένη εμπορική πρόταση που προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη σε όσους επιλέξουν να αντικαταστήσουν το παλαιό τους όχημα με ένα νέο, σύγχρονο και πιο φιλικό προς το περιβάλλον μοντέλο της μάρκας. Σε μια περίοδο όπου η ανανέωση του γηρασμένου στόλου οχημάτων, η μείωση των ρύπων και η προσιτή πρόσβαση στη βιώσιμη κινητικότητα αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τους Έλληνες οδηγούς, η Citroën απαντά στις ανάγκες αυτές με έναν τρόπο άμεσο, εύκολο και αποτελεσματικό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα επιβατικά μοντέλα της μάρκας – C3, C3 Aircross, C4 και C5 Aircross – σε κάθε διαθέσιμη έκδοση, θερμική, υβριδική και αμιγώς ηλεκτρική, και ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.

Με το νέο πρόγραμμα Απόσυρσης από τη Citroёn, τα οφέλη για τον καταναλωτή είναι πολλαπλά, αφού αφενός λαμβάνει ένα σημαντικό όφελος για την απόσυρση του παλαιού του αυτοκινήτου, και αφετέρου  έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει ένα νέο αυτοκίνητο με σαφώς χαμηλότερα έξοδα (τέλη κυκλοφορίας, ασφάλιστρα, κατανάλωση καυσίμου, κ.τ.λ.).

Η μάρκα, πιστή στη φροντίδα των καταναλωτών της προσφέρει 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και οδική βοήθεια σε όλη την γκάμα των επιβατικών της μοντέλων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν το Επίσημο δίκτυο Διανομέων της Citroen πανελλαδικά.

Διαβάστε επίσης:

Η τεχνολογία των 800V είναι το μέλλον της φόρτισης στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Ιστορικό ορόσημο για το εργοστάσιο Ampere ElectriCity στο Douai – Κατασκεύασε 100.000 Renault 5 E-Tech electric (photos/video)

Τέλη κυκλοφορίας: Καμία παράταση, λέει η ΑΑΔΕ, προειδοποιεί με πρόστιμα τους… αμελείς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vercace
ΚΟΣΜΟΣ

Versace: Αποχωρεί από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή ο Ντάριο Βιτάλε, έπειτα από λιγότερους από 9 μήνες 

yasser
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο Γιασέρ Αμού Σαμπάμπ – Ήταν ηγέτης πανίσχυρης πολιτοφυλακής με έδρα τη Γάζα που συνεργαζόταν με το Ισραήλ

oukraniko aeroskafos zelenski 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Στρατιωτικά drones πέταξαν στην πορεία του αεροσκάφους του Ζελένσκι – Γιατί δεν καταρρίφθηκαν

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Δέσμευση μου η χώρα να έχει σχέδιο και εθνική αυτοπεποίθηση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ποιος είναι ο αδίστακτος καπετάνιος που βυθίζει το καράβι στα βράχια της ακρίβειας;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

semertzidou_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 21:41
vercace
ΚΟΣΜΟΣ

Versace: Αποχωρεί από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή ο Ντάριο Βιτάλε, έπειτα από λιγότερους από 9 μήνες 

yasser
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο Γιασέρ Αμού Σαμπάμπ – Ήταν ηγέτης πανίσχυρης πολιτοφυλακής με έδρα τη Γάζα που συνεργαζόταν με το Ισραήλ

oukraniko aeroskafos zelenski 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Στρατιωτικά drones πέταξαν στην πορεία του αεροσκάφους του Ζελένσκι – Γιατί δεν καταρρίφθηκαν

1 / 3