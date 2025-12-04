Ιστορικό ορόσημο για το εργοστάσιο Ampere ElectriCity στο Douai – Κατασκεύασε 100.000 Renault 5 E-Tech electric (photos/video)

Το εργοστάσιο Ampere ElectriCity στο Douai πέτυχε ένα ιστορικό ορόσημο. Σε μόλις 15 μήνες κατασκεύασε 100.000 Renault 5 E-Tech electric.

Από την γραμμή παραγωγής βγαίνουν περίπου 900 οχήματα καθημερινά, εκ των οποίων σχεδόν το 67% είναι Renault 5 E-Tech electric.

Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη μεγάλη απήχηση του μοντέλου, το οποίο για πολλούς μήνες ηγείται της κατηγορίας του σε όλη την Ευρώπη.

Το 100.000ό όχημα ήταν έκδοση Techno με μπαταρία 52 kWh και ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, γεγονός που γιορτάστηκε με ενθουσιασμό από τους εργαζόμενους.

Βραβευμένο με τον τίτλο Car of the Year 2025, το μοντέλο αποτελεί μια πρόταση αισιόδοξη, σύγχρονη και πλήρως εναρμονισμένη με τις τεχνολογικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις της εποχής, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάδοση της ηλεκτροκίνησης.

