Παρουσίαση της νέας Mercedes A-Class: Φέρνει κάτι μοναδικό στην compact κατηγορία (photos)

Με απολύτως ισορροπημένες αναλογίες η νέα Mercedes A-Class φέρνει κάτι μοναδικό στην compact κατηγορία. Διαθέτει σπορτίφ εξωτερικό, ενώ με την πρώτη ματιά αποπνέει ισχύ και δυναμισμό.

Στο μπροστινό τμήμα κυριαρχούν το κεκλιμένο προς τα εμπρός καπό με τα δύο power domes και το επιβλητικό «ρύγχος καρχαρία», ενώ υπάρχει νέα επένδυση ψυγείου με μοτίβο αστεριών και επίπεδοι προβολείς με τεχνολογία LED. Τον σπορ χαρακτήρα υπογραμμίζουν οι εξωτερικά επίπεδοι τροχοί σε τέσσερα επιπλέον σχέδια. Ο νέος πίσω διαχύτης και τα πίσω φώτα LED του βασικού εξοπλισμού δημιουργούν μια εντυπωσιακή και συναισθηματικά ελκυστική εμφάνιση μέρα και νύχτα.

Το αδιαμφισβήτητα κορυφαίο χαρακτηριστικό του μοντέλου είναι η ανεξάρτητη διπλή οθόνη του βασικού εξοπλισμού, που βρίσκεται στο επίκεντρο με τη μεγάλη οθόνη οδηγού 10,25 ιντσών και τη δεύτερη μεγάλη οθόνη πολυμέσων 10,25 ιντσών που μοιάζουν να αιωρούνται. Οι τρεις στρογγυλοί αεραγωγοί που θυμίζουν αεριοστρόβιλους παραπέμπουν στον κόσμο της αεροπλοΐας. Το εξελιγμένο τιμόνι τελευταίας γενιάς, που στον βασικό εξοπλισμό επενδύεται με δέρμα νάπα, είναι compact και ταιριάζει με το σύγχρονο ύφος της νέας, εξελιγμένης κεντρικής κονσόλας.

Η νέα A-Class αναβαθμίστηκε και σε ό,τι αφορά τους κινητήρες της. Η γκάμα βενζινοκινητήρων έχει εξηλεκτριστεί στο σύνολό της και περιλαμβάνει τετρακύλινδρα σύνολα που διατίθενται αποκλειστικά σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο DCT 7 ή 8 ταχυτήτων. Ως ήπια υβριδικά, είναι εξοπλισμένα με πρόσθετο ηλεκτρικό σύστημα 48 Volt που υποστηρίζει τη γρήγορη εκκίνηση με 10 kW επιπλέον ισχύ.

Η νέα κινούμενη με ιμάντα μίζα – δυναμό βελτιώνει αισθητά την άνεση και την εμπειρία για τους πελάτες της νέας A-Class. Στη διάρκεια της εκκίνησης, για παράδειγμα, η μίζα-δυναμό RSG μειώνει τους κραδασμούς και τους θορύβους συγκριτικά με μια συμβατική μίζα. Επιπλέον, επιτρέπει την «ελεύθερη κύλιση» με απενεργοποιημένο τον κινητήρα εσωτερικής καύσης κατά τη σταθερή πορεία. Στη διάρκεια της πέδησης και της ανάκτησης ενέργειας, η μίζα-δυναμό RSG ανακτά ενέργεια και τροφοδοτεί το ηλεκτρικό κύκλωμα οχήματος 12 Volt και την μπαταρία 48 Volt. Η ενέργεια που παράγεται με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αξιοποιείται κατά την επιτάχυνση, για να υποστηρίζει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η νέα A-Class κάνει ένα ακόμη μεγάλο βήμα με τα υβριδικά ηλεκτρικά συστήματα κίνησης. Η μπαταρία υψηλής τάσης βελτιώθηκε και πάλι, με αποτέλεσμα το υψηλότερο ωφέλιμο ενεργειακό περιεχόμενο να προσφέρει αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία. Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα έχει αυξηθεί κατά 5 kW αγγίζοντας πλέον τα 80 kW. Σε ό,τι αφορά τη φόρτιση, παραμένουν διαθέσιμες τρεις επιλογές: πέρα από την τυπική με 3,7 kW, η βελτιωμένη μπαταρία μπορεί επίσης να φορτίζεται με εναλλασσόμενο ρεύμα και έως 11 kW, αντί των μόλις 7,4 kW προηγουμένως. Η νέα A-Class εξακολουθεί επίσης να προσφέρει στους πελάτες την επιλογή να φορτίζουν την μπαταρία με συνεχές ρεύμα έως 22 kW. Η φόρτιση από 10% έως 80% με συνεχές ρεύμα διαρκεί περίπου 25 λεπτά, εξασφαλίζοντας μια ευέλικτη και πρακτική διαδικασία φόρτισης για την καθημερινότητα.

Η Mercedes-Benz γιορτάζοντας 140 χρόνια από τη γέννηση του πρώτου αυτοκινήτου με κινητήρα εσωτερικής καύσης θέλει να ανοίξει τον δρόμο σε ακόμη περισσότερους οδηγούς να ζήσουν την εμπειρία της. Η A 200, για παράδειγμα, προσφέρεται σε νέα, μειωμένη τιμή 35.900 ευρώ, ενώ για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων διατίθεται επιπλέον όφελος 1.000 ευρώ.

