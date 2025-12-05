Νέα έκδοση για το διάσημο αγροτικό που καίει 6,2 lt/100km – Πότε έρχεται στην Ελλάδα (photos)

Η εταιρεία επεκτείνει κι άλλο την γκάμα της στην Ελλάδα με ένα μοντέλο φτιαγμένο για όσους ψάχνουν ένα αγροτικό που δεν κάνει συμβιβασμούς.

Η γκάμα του υβριδικού Ford Ranger γίνεται ακόμα πιο πλούσια με την έκδοση Platinum, με στόχο τη διατήρηση της ηγετικής του θέσης στην κατηγορία όσον αφορά τη σχεδίαση, τις δυνατότητες, την τεχνολογία και την ασφάλεια. Το Ranger PHEV διαθέτει επίσης την τεχνολογία BlueCruise της Ford, εισάγοντας τη δυνατότητα hands-free οδήγησης σε αυτοκινητόδρομο για πρώτη φορά στην κατηγορία των pick-up οχημάτων.

Τεχνολογία & Ασφάλεια

Στο εσωτερικό του Ford Ranger Platinum βρίσκουμε μια κεντρική κεντρική οθόνη αφής 12 ιντσών, ενώ ο διαμορφώσιμος – ως προς τις ενδείξεις που απεικονίζει – ψηφιακός πίνακας οργάνων των 12,4 ιντσών είναι τώρα στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις. Παράλληλα, το Trailer Theft Alert ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες του οχήματος μέσω του συνδεδεμένου app της Ford στην περίπτωση που το ρυμουλκούμενο αποσυνδεθεί από τον κοτσαδόρο.

Το Ford Ranger είναι το πιο δημοφιλές σε πωλήσεις pick-up σε ολόκληρη την Ευρώπη για 10 συνεχόμενα χρόνια, με το Ranger PHEV να αποσπά πρόσφατα και τον τίτλο International Pick-up Award 2026/2027.

«Όπως και οι πελάτες μας που επιλέγουν το Ranger, έτσι και εμείς στην Ford Pro αναζητούμε συνεχώς τρόπους να γινόμαστε καλύτεροι», είπε ο Hans Schep, general manager, Ford Pro, Europe. «Αυτές οι βελτιώσεις στη γκάμα του Ford Ranger καθιστούν το pick-up μας ακόμα πιο ευέλικτο και ικανό. Είτε πρόκειται για ρυμούλκηση, οδήγηση εκτός δρόμου, εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξιο ή hands-free οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο, το Ranger φέρνει εις πέρας κάθε αποστολή με απόλυτη αυτοπεποίθηση».

Επιδόσεις χωρίς συμβιβασμούς

Με μέγιστη ισχύ 281 PS και ροπή έως και 697 Nm, η νέα έκδοση είναι η ισχυρότερη από οποιοδήποτε άλλο Ranger παραγωγής, ενώ την ίδια στιγμή προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως και 50 χλμ., χωρίς να κάνει κανέναν συμβιβασμό. Η ικανότητα ρυμούλκησης παραμένει στα 3.500 κιλά, σε συνδυασμό με το ωφέλιμο φορτίο που παραμένει στον 1 τόνο, ενώ το σύστημα μόνιμης τετρακίνησης εξασφαλίζει κορυφαίες δυνατότητες εκτός δρόμου.

Οι πελάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν το Ford Ranger με τον ισχυρό και αποδοτικό V6 κινητήρα diesel 3,0 λίτρων , ο οποίος αποδίδει ισχύ 240 PS και ροπή 600 Nm και συνδυάζεται στάνταρ με αυτόματο κιβώτιο 10 σχέσεων.

Ο διαθέσιμος εξοπλισμός περιλαμβάνει προβολείς Matrix LED, περιμετρικό σύστημα φωτισμού 360ο, εμπρός θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση 10 κατευθύνσεων, καθώς και το σύστημα Pro Trailer Backup Assist – όλα στάνταρ στην έκδοση Ranger Platinum.

Η νέα έκδοση Platinum του Ford Ranger PHEV θα είναι διαθέσιμη για παραγγελία στις αρχές του 2026 με τις πρώτες παραδώσεις να υπολογίζονται στα μέσα της ίδιας χρονιάς.

Τι κρατάμε:

Με τη νέα έκδοση Platinum, το Ford Ranger PHEV φέρνει την υβριδική τεχνολογία του σε ένα ευρύτερο φάσμα πελατών

Προηγμένη εμπειρία με την πρωτοποριακή τεχνολογία BlueCruise για hands-free οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο

Πλούσιος εξοπλισμός και στάνταρ οθόνη αφής 12 ιντσών με τις παραγγελίες να ξεκινούν στην αρχή του 2026

