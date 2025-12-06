search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

06.12.2025 18:19

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι 2025: Πόσο πιο ακριβό είναι φέτος – Οι τιμές για κρέας και γλυκά

06.12.2025 18:19
xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Ανεβασμένες φαίνεται πως είναι οι τιμές φέτος στα προϊόντα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Οι ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα, όπως τα κρέατα, τα γαλακτοκομικά και τα σοκολατούχα είδη, διαμορφώνουν έναν πιο «βαρύ» λογαριασμό σε σχέση με πέρσι, παρά τις προσφορές στα σούπερ μάρκετ.

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι 2025: Πόσο κοστίζει φέτος

Ιδιαίτερα στα κρέατα, οι αυξήσεις είναι αισθητές. Παρότι η τιμή της γαλοπούλας παραμένει στα περσινά επίπεδα, 11 έως 13 ευρώ το κιλό για τη νωπή και 5,5 έως 6,5 ευρώ για την κατεψυγμένη, το μοσχαρίσιο κρέας φτάνει πλέον τα 17 με 18 ευρώ το κιλό, από 15 ευρώ το 2024.

Αντίστοιχα, τα αμνοερίφια αγγίζουν τα 13 με 14 ευρώ το κιλό, καταγράφοντας αύξηση από τα περσινά 11 ευρώ.

Οι ειδικοί αποδίδουν τις ανατιμήσεις κυρίως στη μειωμένη παραγωγή και στις απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο.

Αυξημένες θεωρούνται και οι τιμές στα χριστουγεννιάτικα γλυκά. Παρότι κινούνται στα περσινά επίπεδα, τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες κοστίζουν από 13 έως 18 ευρώ το κιλό, οι δίπλες 16 ευρώ και οι βασιλόπιτες 12 έως 14 ευρώ.

Πολλοί καταναλωτές κάνουν λόγο για ακρίβεια, ενώ οι ζαχαροπλάστες σημειώνουν ότι οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες, όπως σοκολάτα, γάλα και βούτυρο, είχαν γίνει ήδη από πέρσι.

Οι καταναλωτικές οργανώσεις συστήνουν προσεκτική έρευνα αγοράς, καθώς εκτιμούν ότι το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα είναι ακριβότερο έως και 20%.

Με το κρέας και τα σοκολατένια προϊόντα να επηρεάζουν σημαντικά το συνολικό κόστος, οι καταναλωτές καλούνται να κάνουν στοχευμένες επιλογές ώστε να περιορίσουν όσο γίνεται την επιβάρυνση.

