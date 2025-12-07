Δολοφονία κρατούμενου στις Κεντρικές Φυλακές της Κύπρου

Ένας κρατούμενος έχασε τη ζωή του έπειτα από βίαιο επεισόδιο στις Κεντρικές Φυλακές της Κύπρου, στην πτέρυγα 4.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, 35χρονος Αιγύπτιος κρατούμενος δέχθηκε την Κυριακή άγρια επίθεση εντός της πτέρυγας και μεταφέρθηκε σε νοσηλευτήριο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η υπόθεση διερευνάται ως φόνος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τον χτύπησαν τρεις άλλοι κατάδικοι για λόγους που ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστοί.

Το θύμα εξέτιε πολυετή ποινή κάθειρξης για τον φόνο της συντρόφου του πριν λίγα χρόνια.

Ήδη η Αστυνομία και οι αρμόδιες υπηρεσίες συλλέγουν καταθέσεις από κρατουμένους και δεσμοφύλακες, ενώ αναμένεται αξιολόγηση του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.

Την ίδια ώρα, τίθενται σοβαρά ερωτήματα, καθώς όπως καταγγέλλεται, είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις και περιστατικά στην πτέρυγα 4, χωρίς να ληφθούν επαρκή μέτρα για να αποτραπεί μια θανατηφόρα κατάληξη.

