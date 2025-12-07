Σαρωνικός: Ταυτοποιήθηκε ο «πεινασμένος» διαρρήκτης που έφαγε τρόφιμα στα γραφεία του Δημαρχείου

Ο διαρρήκτης που εισέβαλε την 1η Δεκεμβρίου στο δημαρχείο του Σαρωνικού εντοπίστηκε από την αστυνομία.

Πρόκειται για έναν 39χρονο αλλοδαπό ο οποίος για 2-3 ημέρες είχε βρει τρόπο και τρύπωνε στα γραφεία του Δημαρχείου, όπου προκάλεσε φθορές.

Αφαίρεσε ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ αίσθηση προκαλεί πως κυρίως αυτό που τον απασχόλησε στις συνεχόμενες εισβολές του στα γραφεία, ήταν να φάει κάτι. Ετσι, άνοιγε τα ράφια των γραφείων και έτρωγε ότι φαγώσιμο έβρισκε.

