08.12.2025 08:33

Δυτική Όχθη: Δύο Παλαιστίνιοι νεκροί από πυρά του ισραηλινού στρατού – Ο ένας ανήλικος

08.12.2025 08:33
west_bank_new

Ακόμη δύο Παλαιστίνιοι δολοφονήθηκαν από τις δυνάμεις κατοχής στη Δυτική Όχθη, όπως έγινε γνωστό την Κυριακή (7/12). Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, επιχείρησαν επίθεση με τη χρήση οχήματος ως όπλου εναντίον μελών του που επάνδρωναν σημείο ελέγχου.

Το ένα από τα δυο θύματα δεν ενεχόταν στην επίθεση, διευκρίνισε χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, με έδρα τη Ραμάλα, ανέφερε ότι σκοτώθηκαν ο Άχμαντ Χαλίλ αρ Ρατζάμπι, 17 ετών, και ο Ζιάντ Τζαμπάρα Αμπού Νταούντ, 55 ετών.

Σύμφωνα με τη ραδιοφωνία του ισραηλινού στρατού, ο τελευταίος επέβαινε σε δεύτερο όχημα. Κατά παλαιστινιακές πηγές, ήταν εργαζόμενος στην καθαριότητα.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στην Μπαμπ αλ Ζαουίγια, στην πόλη της Χεβρώνας, στο νότιο τμήμα της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο.

«Τρομοκράτης επιτάχυνε κινούμενος προς την κατεύθυνση στρατιωτών (…) σε σημείο ασφαλείας στη Χεβρώνα. Οι στρατιώτες αντέδρασαν πυροβολώντας τον τρομοκράτη μέσα στο όχημα και εξουδετερώθηκε», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι παραβρέθηκαν χθες στη Χεβρώνα στην κηδεία του Αμπού Νταούντ, ανάμεσά τους πολλοί δημοτικοί υπάλληλοι με πορτοκαλί γιλέκα.

Ο πατέρας του χαρακτήρισε τον θάνατό του «βάρβαρη επίθεση».

Οι ισραηλινοί στρατιώτες «διέταξαν να σταματήσει, και το έκανε. Δούλευε πλάι σε κάδο απορριμμάτων. Τους σκότωσαν και τους δυο», είπε στο AFP ο Νάγεμ Αμπού Νταούντ. «Βάρβαρη επίθεση. Τι μπορείς να περιμένεις από τον εχθρό;»

Από την 7η Οκτωβρίου 2023, πάνω από χίλιοι Παλαιστίνιοι, μέλη ενόπλων οργανώσεων και άμαχοι, σκοτώθηκαν σε εφόδους στρατιωτών ή εποίκων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε δεδομένα της Παλαιστινιακής Αρχής.

Παράλληλα το ίδιο διάστημα, κατά επίσημα ισραηλινά δεδομένα, τουλάχιστον 44 Ισραηλινοί, πολίτες και στρατιωτικοί, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

