e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου

Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) από σήμερα (8/12) έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου.

Συνολικά θα καταβληθούν 62.580.000 ευρώ σε 53.401 δικαιούχους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 8 Δεκεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 20.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

20.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα ,

και , 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

και 80.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

