08.12.2025 07:16

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου

08.12.2025 07:16
trapeza

Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) από σήμερα (8/12) έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου.

Συνολικά θα καταβληθούν 62.580.000 ευρώ σε 53.401 δικαιούχους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 8 Δεκεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 20.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 20.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 80.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
makripoulia-new
LIFESTYLE

Ζέτα Μακρυπούλια: «Έχω περάσει κρίση ηλικίας με διάφορους τρόπους»

kifisos_kinisi
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: 4,8 εκατομμύρια ιδιοκτήτες IX δεν τα έχουν πληρώσει 23 ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας

matisse_pinakes
ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία με… «άρωμα» Λούβρου στη Βραζιλία – Έκλεψαν 13 έργα «ανεκτίμητης αξίας» των Ματίς και Πορτινάρι από έκθεση

tsoukalas_0707_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εκλογές ΔΣΑ: Κουτσολάμπρο στηρίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

west_bank_new
ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Δύο Παλαιστίνιοι νεκροί από πυρά του ισραηλινού στρατού – Ο ένας ανήλικος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

diavitis-new
ΥΓΕΙΑ

Διαβήτης: Γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε. - Τι πρέπει να αλλάξει

karamanlis 441- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καραμανλή: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους Έλληνες αγρότες»

oaka-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΑΚΑ: Δικογραφία σε βάρος δύο σεκιούριτι - «Επέτρεψαν αθρόα είσοδο τουλάχιστον 50 οπαδών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

