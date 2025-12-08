search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 12:00
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.12.2025 10:19

Έμεινε ο Κεραυνός, έφυγε ο Παπαναστασίου: Πώς ο ανασχηματισμός στην Κύπρο επηρεάζει το καλώδιο

08.12.2025 10:19
keraynos new

Ο ανασχηματισμός στην Κύπρο δημιουργεί νέα δεδομένα ή τουλάχιστον έτσι εκτιμάται, στο μείζον θέμα που απασχολεί τις σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας και σχετίζεται με την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών.

Κι αυτό διότι ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, που είχε προκαλέσει το θέμα με τις οικονομικές υποχρεώσεις της Ελλάδας παρέμεινε στο σχήμα, ενώ ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου, που ήταν αναφανδόν υπέρ του έργου απομακρύνθηκε.

Αν και στη θέση του τοποθετήθηκε ο Μιχάλης Δαμιανός, που θεωρείται επίσης υποστηρικτής του καλωδίου, εκφράζονται απορίες για το πώς θα λειτουργήσει η όλη υπόθεση με την παραμονή του κ. Κεραυνού στη θέση του.

Και εκφράζονται επιφυλάξεις για το εάν αυτή η παραμονή είναι μήνυμα από τη Λευκωσία ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και εύκολο για την υλοποίηση του έργου.

Έτσι κι αλλιώς το έργο συνεχίζει να περιπλέκεται από νέες παραμέτρους, με πιο καθοριστική τη στάση που θα υιοθετήσει τελικά η Κομισιόν.

Έναν μήνα μετά τις σχετικές τοποθετήσεις των Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Χριστοδουλίδη, ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν απέρριψε το αίτημα για επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών δεδομένων του έργου — ένα θέμα που είχε τεθεί και στη συνάντηση των υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου στις Βρυξέλλες.

Παρά τις ενστάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται σταθερή στη θέση ότι το έργο αποτελεί «στρατηγική προτεραιότητα», όπως έχουν επαναλάβει κατ’ επανάληψη ευρωπαίοι αξιωματούχοι, επιδιώκοντας την ολοκλήρωσή του χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Ωστόσο, Αθήνα και Λευκωσία επιμένουν στην ανάγκη επαναξιολόγησης και ζητούν χρόνο, τόσο για την προσέλκυση νέων επενδυτών όσο και για την εξασφάλιση του κατάλληλου momentum απέναντι στο ενδεχόμενο νέων τουρκικών αντιδράσεων κατά τη φάση κατασκευής.

Αυτή η τελευταία παράμετρος προκαλεί και τους μεγαλύτερους ενδοιασμούς στην κυπριακή πλευρά ως προς την υλοποίηση του GSI.

Η Λευκωσία θεωρεί κρίσιμη τη στήριξη των ΗΠΑ, προκειμένου να ξεπεραστούν τα γεωπολιτικά εμπόδια που θέτει η Άγκυρα.

Διαβάστε επίσης

Πηγές Αμαλίας για αντιδράσεις: Βαθιά ενωτική η πρόταση Τσίπρα, η στάση απέναντί της «θα κρίνει πολλά για πολλούς»

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στις δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες – «Ασύμβατος με την πραγματικότητα»

Στο πλευρό των αγροτών ο Αντώνης Σαμαράς: «Χωρίς αυτούς δεν υπάρχει χώρα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zelensky2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το ρίχνει στη… μελέτη ο Ζελένσκι μετά τα παράπονα του Τραμπ

NIGERIA_POLICE_FILE
ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Ανατριχιαστικά ευρήματα σε νεκροτομείο, βρέθηκαν ακρωτηριασμένα πτώματα – Έρευνα για απαγωγές και κύκλωμα εμπορίας οργάνων

oura_trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Την επόμενη εβδομάδα όλες οι πληρωμές λόγω εορτών – Πότε πάνε στα ΑΤΜ οι δικαιούχοι (video)

Kate-Winslet-new
LIFESTYLE

Κέιτ Γουίνσλετ: «Δεν έχω κάνει μπότοξ – Γίνονται εμμονικοί κυνηγώντας την τελειότητα για να πάρουν likes»

morg
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Οι φόνοι της οδού Μοργκ» του Έντγκαρ Άλαν Πόε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

karamanlis 441- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καραμανλή: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους Έλληνες αγρότες»

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

diavitis-new
ΥΓΕΙΑ

Διαβήτης: Γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε. - Τι πρέπει να αλλάξει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 12:00
zelensky2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το ρίχνει στη… μελέτη ο Ζελένσκι μετά τα παράπονα του Τραμπ

NIGERIA_POLICE_FILE
ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Ανατριχιαστικά ευρήματα σε νεκροτομείο, βρέθηκαν ακρωτηριασμένα πτώματα – Έρευνα για απαγωγές και κύκλωμα εμπορίας οργάνων

oura_trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Την επόμενη εβδομάδα όλες οι πληρωμές λόγω εορτών – Πότε πάνε στα ΑΤΜ οι δικαιούχοι (video)

1 / 3