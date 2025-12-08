Έμεινε ο Κεραυνός, έφυγε ο Παπαναστασίου: Πώς ο ανασχηματισμός στην Κύπρο επηρεάζει το καλώδιο

Ο ανασχηματισμός στην Κύπρο δημιουργεί νέα δεδομένα ή τουλάχιστον έτσι εκτιμάται, στο μείζον θέμα που απασχολεί τις σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας και σχετίζεται με την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών.

Κι αυτό διότι ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, που είχε προκαλέσει το θέμα με τις οικονομικές υποχρεώσεις της Ελλάδας παρέμεινε στο σχήμα, ενώ ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου, που ήταν αναφανδόν υπέρ του έργου απομακρύνθηκε.

Αν και στη θέση του τοποθετήθηκε ο Μιχάλης Δαμιανός, που θεωρείται επίσης υποστηρικτής του καλωδίου, εκφράζονται απορίες για το πώς θα λειτουργήσει η όλη υπόθεση με την παραμονή του κ. Κεραυνού στη θέση του.

Και εκφράζονται επιφυλάξεις για το εάν αυτή η παραμονή είναι μήνυμα από τη Λευκωσία ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και εύκολο για την υλοποίηση του έργου.

Έτσι κι αλλιώς το έργο συνεχίζει να περιπλέκεται από νέες παραμέτρους, με πιο καθοριστική τη στάση που θα υιοθετήσει τελικά η Κομισιόν.

Έναν μήνα μετά τις σχετικές τοποθετήσεις των Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Χριστοδουλίδη, ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν απέρριψε το αίτημα για επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών δεδομένων του έργου — ένα θέμα που είχε τεθεί και στη συνάντηση των υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου στις Βρυξέλλες.

Παρά τις ενστάσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται σταθερή στη θέση ότι το έργο αποτελεί «στρατηγική προτεραιότητα», όπως έχουν επαναλάβει κατ’ επανάληψη ευρωπαίοι αξιωματούχοι, επιδιώκοντας την ολοκλήρωσή του χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Ωστόσο, Αθήνα και Λευκωσία επιμένουν στην ανάγκη επαναξιολόγησης και ζητούν χρόνο, τόσο για την προσέλκυση νέων επενδυτών όσο και για την εξασφάλιση του κατάλληλου momentum απέναντι στο ενδεχόμενο νέων τουρκικών αντιδράσεων κατά τη φάση κατασκευής.

Αυτή η τελευταία παράμετρος προκαλεί και τους μεγαλύτερους ενδοιασμούς στην κυπριακή πλευρά ως προς την υλοποίηση του GSI.

Η Λευκωσία θεωρεί κρίσιμη τη στήριξη των ΗΠΑ, προκειμένου να ξεπεραστούν τα γεωπολιτικά εμπόδια που θέτει η Άγκυρα.

