Ισραήλ: «Ντου» της αστυνομίας στα γραφεία της UNRWA στην Ιερουσαλήμ – Ύψωσαν την ισραηλινή σημαία

Έφοδο έκανε η ισραηλινή αστυνομία στα κεντρικά γραφεία της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και ύψωσε εκεί τη σημαία του Ισραήλ, μια ενέργεια που η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ χαρακτήρισε πρόκληση για το διεθνές δίκαιο.

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει απαγορεύσει στην UNRWA να δραστηριοποιείται στη χώρα, αφού κατηγόρησε κάποιους εργαζομένους της ότι συμμετείχαν στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 εναντίον του ισραηλινού εδάφους, η οποία αποτέλεσε έναυσμα για τον πόλεμο που ακολούθησε στη Λωρίδα της Γάζας.

Η UNRWA έχει απολύσει πολλά μέλη του προσωπικού, αλλά δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχει παράσχει αποδείξεις για τις κατηγορίες της εναντίον του προσωπικού της.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες δεν έχει χρησιμοποιήσει το κτίριο της αυτό στην Ανατολική Ιερουσαλήμ από τις αρχές του 2025, αφού το Ισραήλ διέταξε την υπηρεσία να εκκενώσει όλες τις εγκαταστάσεις της και να σταματήσει τις δραστηριότητές της.

Ο εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας, ο Ντιν Ελσντάν, δήλωσε ότι η αστυνομία συνόδευε στο συγκρότημα εργαζομένους του δήμου της Ιερουσαλήμ για μια διαδικασία είσπραξης χρεών.

«Αυτή η τελευταία ενέργεια αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της υποχρέωσης του Ισραήλ ως κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών να προστατεύει και να σέβεται το απαραβίαστο των εγκαταστάσεων του ΟΗΕ», έγραψε ο επικεφαλής της UNRWA, Φιλίπ Λαζαρινί με ανάρτηση στο Χ. «Το να επιτρέπεται αυτό αποτελεί μια νέα πρόκληση για το διεθνές δίκαιο, η οποία δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο οπουδήποτε αλλού ο ΟΗΕ είναι παρών σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος της UNRWA, Τζόναθαν Φάουλερ, δήλωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία από το Αμάν της Ιορδανίας ότι το συγκρότημα της Ανατολικής Ιερουσαλήμ παραμένει εγκατάσταση του ΟΗΕ, παρά την ισραηλινή απαγόρευση της δραστηριοποίησης της υπηρεσίας, και ότι η τελευταία «δεν έχει κανένα χρέος στον δήμο. Τελεία και παύλα».

Εκπρόσωπος του δήμου δεν είχε άμεσο σχόλιο. Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού και το υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο της εφόδου της αστυνομίας.

Ο Τζορτζ Χούρι, ιδιοκτήτης εταιρείας ασφαλείας που έχει προσλάβει η UNRWA για την ασφάλεια των κεντρικών της γραφείων, είπε ότι οι εργαζόμενοι του δήμου και η αστυνομία έφτασαν νωρίς σήμερα, εισέβαλαν βίαια στο συγκρότημα και συνέλαβαν αρκετούς φύλακες ασφαλείας.

Λίγες ώρες αργότερα, μια ισραηλινή σημαία υψώθηκε πάνω από ένα από τα κτίρια.

Ο Λαζαρινί δήλωσε ότι μοτοσικλέτες και φορτηγά της αστυνομίας και περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα μπήκαν στις εγκαταστάσεις και κόπηκαν οι επικοινωνίες. Εξοπλισμός πληροφορικής, έπιπλα και άλλα περιουσιακά στοιχεία έχουν κατασχεθεί, είπε.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανανέωσε την εντολή της UNRWA για άλλα τρία χρόνια την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου. Ο Φάουλερ αρνήθηκε να κάνει εικασίες για τη χρονική συγκυρία της εφόδου της ισραηλινής αστυνομίας.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το Ισραήλ διεξάγει μια «συνεχή εκστρατεία παραπληροφόρησης» εναντίον της UNRWA, της οποίας τις αρμοδιότητες θέλει να αναλάβουν άλλα όργανα του ΟΗΕ, όπως η κύρια υπηρεσία για τους πρόσφυγες.

Οι Παλαιστίνιοι θεωρούν ότι η ύπαρξη της UNRWA είναι συνδεδεμένη με τη διατήρηση των δικαιωμάτων τους ως προσφύγων, ιδίως με την ελπίδα τους ότι θα επιστρέψουν στα σπίτια από τα οποία οι ίδιοι ή οι πρόγονοί τους διέφυγαν ή εκδιώχθηκαν στον πόλεμο του 1948.

Το κοινοβούλιο του Ισραήλ ψήφισε νόμο τον Οκτώβριο του 2024 που απαγορεύει στη UNRWA να λειτουργεί στη χώρα και απαγορεύει σε αξιωματούχους να έχουν επαφή με την υπηρεσία.

Η UNRWA λειτουργεί στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, την οποία ο ΟΗΕ θεωρεί κατεχόμενη από το Ισραήλ περιοχή. Το Ισραήλ θεωρεί ολόκληρη την Ιερουσαλήμ κομμάτι της χώρας.

Το Ισραήλ προσάρτησε επίσημα την Ανατολική Ιερουσαλήμ το 1980, αφού την κατέλαβε στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής το 1967. Ο ΟΗΕ και οι περισσότερες χώρες θεωρούν την Ανατολική Ιερουσαλήμ κατεχόμενη από το Ισραήλ.

Η UNRWA -που ιδρύθηκε το 1949- δραστηριοποιείται επίσης στη Λωρίδα της Γάζας, στη Δυτική Όχθη και αλλού στη Μέση Ανατολή, παρέχοντας εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, κοινωνικές υπηρεσίες και στέγη σε εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

