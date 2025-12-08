Καλλιθέα: Αυτό είναι το αυτοκίνητο που παρέσυρε και εγκατέλειψε αιμόφυρτο 17χρονο – «Άφαντος» ο οδηγός (Video)

Ένα βίντεο – ντοκουμέντο, από το όχημα που οδηγούσε ασυνείδητος οδηγός, ο οποίος παρέσυρε και εγκατέλειψε αιμόφυρτο έναν 17χρονο στην Καλλιθέα, έφερε στο «φως» το ΕΡΤnews.

Το τροχαίο έλαβε χώρα στις 29 Νοεμβρίου, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, στην οδό Αγίων Πάντων, με το όχημα που το προκάλεσε να καταγράφεται στιγμές πριν τη σύγκρουση με το σκούτερ του 17χρονου.

Παραβίασε STOP και παρέσυρε τον 17χρονο

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 17χρονος που οδηγούσε σκούτερ παρασύρθηκε από το όχημα που καταγράφεται στις εικόνες αφότου ο οδηγός του παραβίασε STOP.

Μετά το τροχαίο ο οδηγός του ΙΧ, αντί να σταματήσει, εγκατέλειψε αμέσως τον τόπο του ατυχήματος, αφήνοντας τον 17χρονο αιμόφυρτο στο έδαφος.

Ο 17χρονος, που φορούσε κράνος, τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο και διεκομίσθη άμεσα στον Ερυθρό Σταυρό, όπου έλαβε την απαραίτητη φροντίδα και πήρε εξιτήριο.

Την ίδια ώρα, ο οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο παραμένει μέχρι στιγμής ασύλληπτος, με τις Αρχές να πραγματοποιούν έρευνα για τον εντοπισμό του.

