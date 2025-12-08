Σοβαρό τροχαίο έξω από την Αμφίκλεια: Συγκρούστηκαν δύο νταλίκες και ένα Ι.Χ. (Photos/Video)

Δύο νταλίκες και ένα Ι.Χ. συγκρούστηκαν στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών, έξω από την Αμφίκλεια και πριν την Κάτω Τιθορέα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, νταλίκα με πινακίδες Πολωνίας κινούνταν με κατεύθυνση προς Λαμία, όταν για άγνωστο λόγο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλη νταλίκα με ελληνικές πινακίδες, που κινούταν προς Λιβαδειά.

Στη συνέχεια η νταλίκα με τις πολωνικές πινακίδες δίπλωσε στη μέση του οδοστρώματος, έπεσε πάνω έτερο αυτοκίνητο και κατρακύλησε στα χωράφια.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια ο οδηγός της νταλίκας με τις ελληνικές πινακίδες, ενώ και ο οδηγός της νταλίκας με τις πολωνικές τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο πρώτος απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες του ΠΚ Αμφίκλειας για να διακομιστεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αμφίκλειας κι από κει στο Νοσοκομείο Λαμίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει χτυπήσει στα πόδια.

Στο σημείο επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες, ενώ οι ουρές από τα οχήματα είναι ατελείωτες.

Διαβάστε επίσης

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους αγρότες έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – «Η κυβέρνηση εξοντώνει τους μικρομεσαίους παραγωγούς» (Video)

Εξοργιστικό περιστατικό στο Ίλιον: Αστυνομικός ΟΠΚΕ έριξε γροθιά σε 13χρονο που έπαιζε έξω από το σχολείο

«Το πίτμπουλ τρόμαξε από τον θόρυβο που έκαναν οι κυνηγοί» – Η μαρτυρία της μητέρας του 2χρονου Λίο