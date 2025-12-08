Με βερεσέ αγοράζουν οι αγρότες: 1 δισ. ευρώ τα χρέη σε προμηθευτές, επιστολή απόγνωσης στην κυβέρνηση   

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι αγρότες της χώρας περιέγραψε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης, αποκαλύπτοντας ότι υπάρχει επιστολή προς την κυβέρνηση, από την οποία «προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος του ετήσιου τζίρου 1 δισ. ευρώ γεωργικών εφοδίων, είναι χρέη των αγροτών που προμηθεύονται επί πιστώσει λόγω έλλειψης ρευτότητας στην αγορά εξαιτίας της καθυστέρησης καταβολής επιδοτήσεων και αποζημιώσεων».
Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Ν. Φαραντούρης – αφού περιέγραψε τα αγροτικά χρέη ως «ωρολογιακή βόμβα έτοιμη να εκραγεί» – αναφέρθηκε αναλυτικά στην επιστολή που έστειλαν στην κυβέρνηση οι πανελλήνιοι σύλλογοι προμηθευτών αγροτικών εφοδίων, γεωπόνων και εργαζομένων στον κλάδο, μαζί με τον πανελλήνιο σύλλογο φυτοπροστασίας, τον σύνδεσμο επιχειρήσεων πολλαπλασιαστικού υλικού και τον σύνδεσμο παραγωγών και εμπόρων λιπασμάτων.
Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή, στην επιστολή τους οι φορείς αυτοί εκφράζουν «έντονη ανησυχία αναφορικά με τις επικρατούσες συνθήκες, αλλά και ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου 2025-26», τονίζοντας ότι «οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας είναι απογοητευμένοι, θυμωμένοι και το χειρότερο απ’ όλα δεν έχουν ελπίδα και όραμα για το αύριο με τους περισσότερους απ’ αυτούς να χρωστούν μεγάλα ποσά χρημάτων στα γεωπονικά καταστήματα, έναντι των γεωργικών εφοδίων που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει».
Ο Ν. Φαραντούρης έκανε έκκληση στην κυβέρνηση «να συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται για στάση πληρωμών που θα επηρεάσει ολόκληρη την οικονομία, την περιφέρεια, την ύπαιθρο και την εφοδιαστική και διατροφική αλυσίδα», υπογραμμίζοντας ότι «χρειάζεται εδώ και τώρα να ξεμπλοκαριστούν τα κονδύλια που παραμένουν μπλοκαρισμένα απ’ την ΑΑΔΕ λόγω έλλειψης υποδομής και τεχνογνωσίας και να ενεργοποιηθεί κάθε άλλο διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για την άμεση πληρωμή τους, σε διαφορετική περίπτωση θα μιλάμε για ολική κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα».
Διαβάστε επίσης:
Το αγροτικό διχάζει κυβέρνηση και Καραμανλή – Πώς απάντησε το Μαξίμου στον πρώην πρωθυπουργό
Μητσοτάκης για αγρότες: Υπάρχει κίνδυνος να στραφεί η κοινωνία εναντίον τους
Οι γαλάζιοι φόβοι από την συνέχιση των αγροτικών κινητοποιήσεων – Οι πιέσεις των βουλευτών και ο προβληματισμός του Μαξίμου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.