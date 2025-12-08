Με βερεσέ αγοράζουν οι αγρότες: 1 δισ. ευρώ τα χρέη σε προμηθευτές, επιστολή απόγνωσης στην κυβέρνηση   

Την τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι αγρότες της χώρας περιέγραψε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης, αποκαλύπτοντας ότι υπάρχει επιστολή προς την κυβέρνηση, από την οποία «προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος του ετήσιου τζίρου 1 δισ. ευρώ γεωργικών εφοδίων, είναι χρέη των αγροτών που προμηθεύονται επί πιστώσει λόγω έλλειψης ρευτότητας στην αγορά εξαιτίας της καθυστέρησης καταβολής επιδοτήσεων και αποζημιώσεων».

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Ν. Φαραντούρης – αφού περιέγραψε τα αγροτικά χρέη ως «ωρολογιακή βόμβα έτοιμη να εκραγεί» – αναφέρθηκε αναλυτικά στην επιστολή που έστειλαν στην κυβέρνηση οι πανελλήνιοι σύλλογοι προμηθευτών αγροτικών εφοδίων, γεωπόνων και εργαζομένων στον κλάδο, μαζί με τον πανελλήνιο σύλλογο φυτοπροστασίας, τον σύνδεσμο επιχειρήσεων πολλαπλασιαστικού υλικού και τον σύνδεσμο παραγωγών και εμπόρων λιπασμάτων.

🚨ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Επιστολή Πανελλήνιου Συλλόγου Προμηθευτών Αγροτικών Εφοδίων (Γεωπόνοι) προς το Μέγαρο Μαξίμου: Ετήσιος τζίρος αγροτικών εφοδίων €1 δισ, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων είναι #χρέη («βερεσέδια») αγροτών προς τους γεωπόνους! ➡️#Στάση_πληρωμών στον πρωτογενή τομέα. pic.twitter.com/pAk2bI6thY — Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) December 8, 2025

Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή, στην επιστολή τους οι φορείς αυτοί εκφράζουν «έντονη ανησυχία αναφορικά με τις επικρατούσες συνθήκες, αλλά και ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου 2025-26», τονίζοντας ότι «οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας είναι απογοητευμένοι, θυμωμένοι και το χειρότερο απ’ όλα δεν έχουν ελπίδα και όραμα για το αύριο με τους περισσότερους απ’ αυτούς να χρωστούν μεγάλα ποσά χρημάτων στα γεωπονικά καταστήματα, έναντι των γεωργικών εφοδίων που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει».

Ο Ν. Φαραντούρης έκανε έκκληση στην κυβέρνηση «να συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται για στάση πληρωμών που θα επηρεάσει ολόκληρη την οικονομία, την περιφέρεια, την ύπαιθρο και την εφοδιαστική και διατροφική αλυσίδα», υπογραμμίζοντας ότι «χρειάζεται εδώ και τώρα να ξεμπλοκαριστούν τα κονδύλια που παραμένουν μπλοκαρισμένα απ’ την ΑΑΔΕ λόγω έλλειψης υποδομής και τεχνογνωσίας και να ενεργοποιηθεί κάθε άλλο διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για την άμεση πληρωμή τους, σε διαφορετική περίπτωση θα μιλάμε για ολική κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα».

