Το αγροτικό διχάζει κυβέρνηση και Καραμανλή – Πώς απάντησε το Μαξίμου στον πρώην πρωθυπουργό

Με… αιχμές για την πολιτική του έναντι των αγροτών όταν ήταν πρωθυπουργός απαντά η κυβέρνηση στα όσα είπε ο Κώστας Καραμανλής για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τασσόμενος υπέρ των αιτημάτων των κινητοποιούμενων.

Συγκεκριμένα, τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος φάνηκαν να ασκούν κριτική στη διαβόητη φράση που είχε ακουστεί κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή («όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά») και των όσων ακολούθησαν, όταν η ΕΕ υποχρεώσε την Ελλάδα να πάρει πίσω τα χρήματα που είχαν δοθεί επί υπουργίας Σωτήρη Χατζηγάκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συζήτηση που είχε με τον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα», όταν ρωτήθηκε για τα αιτήματα των αγροτών, αφού τους κάλεσε σε συντεταγμένο διάλογο, σημείωσε με νόημα ότι «δεν πρόκειται να ξανακάνουμε το λάθος που κάναμε σε άλλες εποχές, να τάξουμε και να δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία δεν μπορούσαμε στη συνέχεια να τα δικαιολογήσουμε και να μας ζητάει η Ευρώπη να τα επιστρέψουμε και με τόκο. Άρα, οτιδήποτε γίνει θα πρέπει να λάβει υπόψη και την ευρωπαϊκή διάσταση».

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη διάρκεια του briefing, ήταν ακόμα πιο σαφής στις αιχμές του καθώς δήλωσε ότι «η κυβέρνηση έχει αποφασίσει, μένοντας μακριά από μία πρακτική που ακολουθήθηκε στη χώρα “όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά”, να δώσει παραπάνω λεφτά στους αγρότες που πρέπει να τα πάρουν. Και κάνοντας την αυτοκριτική και του δικού μας χώρου, άργησε», προσθέτοντας ότι «οι παράνομοι αγρότες δεν θα πάρουν ή θα πάρουν λιγότερα λεφτά, όσο κι αν αντιστέκονται. Αποτέλεσμα διαλόγου είναι η ικανοποίηση διαχρονικών αιτημάτων των αγροτών».

Η παρέμβαση Καραμανλή

Υπενθυμίζεται ότι ο Κ. Καραμανλής είχε τονίσει σε ομιλία του ότι «τα προβλήματα είναι υπαρκτά και ιδιαίτερα οξυμένα τα τελευταία χρόνια. Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που να εγείρουν ζήτημα επιβίωσης για μεγάλα τμήματα του αγροτικού κόσμου. Γι’ αυτό και οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι και δεκτικοί απέναντι στους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους. Να ακούμε τη φωνή τους, να καταλαβαίνουμε την αγωνία τους».

Μάλιστα, είχε ασκήσει μια πιο ευρεία κριτική στην κυβέρνηση για την περιφερειακή της πολιτική, κάνοντας λόγο για «την απίσχνανση της περιφέρειας. Τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού. Την απροθυμία των νέων να ακολουθήσουν το αγροτικό επάγγελμα και την τάση φυγής από τον τόπο τους. Τάση που δυστυχώς ενισχύεται και λειτουργεί ως αντικίνητρο για την παραμονή των ανθρώπων της υπαίθρου στη γη τους από την κατάργηση κρίσιμων δομών και υπηρεσιών στην περιφέρεια: Σχολεία, Αστυνομικά Τμήματα, ταχυδρομικά γραφεία, τραπεζικά καταστήματα».

Επίσης, και ο Αντώνης Σαμαράς είχε σταθεί στο πλευρό των αγροτών, λέγοντας ότι «η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει επιτέλους ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Υπάρχει και η κοινωνία. Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται κυρίως για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους. […] Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα ! Με την ύπαιθρο ερημωμένη, ολόκληρη η Ελλάδα θα γίνει ακόμα πιο ευάλωτη».

