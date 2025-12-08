search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 18:48
08.12.2025 17:09

Τραγωδία στην Κρήτη: 40χρονος ανασύρθηκε νεκρός από το φαράγγι του Αμπά

08.12.2025 17:09
ampa

Νεκρός ανασύρθηκε 40χρονος από το Φαράγγι του Αμπά στην Κρήτη.

Η επιχείρηση για τη διάσωση του ξεκίνησε χθες Κυριακή (7/12) και συμμετείχαν 19 πυροσβέστες της 3ης ΕΜΑΚ, 12 μέλη της 3ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερις πυροσβέστες από το ΠΚ Πύργου. Επιστρατεύτηκε και ελικόπτερο, που δήλωσε αδυναμία προσέγγισης, λόγω καθοδικών ρευμάτων στην περιοχή, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να συνεχίζεται αποκλειστικά με επίγειες δυνάμεις.

Τελικά, η ΕΜΑΚ ανέσυρε τη σορό του 40χρονου από την περιοχή των Παρανύμφων. Από εκεί μεταφέρθηκε στο Κ.Υ. Χάρακα, σύμφωνα με το cretalive.

Τραγική φιγούρα ο πατέρας του 40χρονου, ο οποίος περίμενε να τον μεταφέρουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κρήτης. 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 18:45
