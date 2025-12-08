search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 18:48
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

08.12.2025 17:01

Τσουκαλάς σε κυβέρνηση: «Με την κάλυψή σας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχετε υποθηκεύσει το μέλλον του πρωτογενούς τομέα»

08.12.2025 17:01
«Κύριε Μαρινάκη, σταματήστε να προσποιείστε πως αναλάβατε την εξουσία μόλις χθες. Με τη δική σας πολιτική, τη δική σας ανοχή και κάλυψη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχετε ήδη υποθηκεύσει το μέλλον του πρωτογενούς τομέα», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του.

«Η ζημιά στον αγροτικό τομέα για την οποία είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι, είναι ανυπολόγιστη. Αφήνετε συντρίμμια», προσθέτει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτες τις ανατιμήσεις στα εφόδια, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες έπαιζαν κρυφτούλι για τα μέτρα για την ευλογιά των προβάτων και επέλεξε να κλείσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ αντί να τον λειτουργήσει σε διαφορετική βάση, με διαφάνεια και αυστηρότητα». «Τέλος ούτε σκέψη να αναστείλει τις δόσεις στην εφορία ή στις τράπεζες και τα funds για τους αγρότες που λόγω των καθυστερήσεων, στερούνται ρευστότητας», προσθέτει ο κ. Τσουκαλάς.

Σχολιάζει ακόμη ότι «η δε προσπάθεια να απενοχοποιηθεί η κυβερνητική παράταξη για το ‘γαλάζιο’ σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί μνημείο πολιτικού εμπαιγμού». Αναφέρει επ’ αυτού ότι «‘γαλάζιοι’ αγροτοσυνδικαλιστές σε αγαστή συνεργασία με στελέχη και διοικήσεις του Οργανισμού και υπό τις πολιτικές πλάτες δύο υπουργών, όπως περιγράφεται με σαφήνεια στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λυμαίνονταν κοινοτικούς πόρους. Όλοι οι εμπλεκόμενοι, εξάλλου, αποδέχτηκαν ότι είναι μέλη της Νέας Δημοκρατίας και πως θα συνεχίσουν να είναι».

Χάρης Δούκας: «Ως εδώ! Η κινητοποίηση της 16ης Δεκεμβρίου πρέπει να είναι η αρχή»

Με βερεσέ αγοράζουν οι αγρότες: 1 δισ. ευρώ τα χρέη σε προμηθευτές, επιστολή απόγνωσης στην κυβέρνηση   

Τρόλεϊ: Το ΠΑΣΟΚ ζητά εξηγήσεις από τον Κυρανάκη για το ξήλωμα του δικτύου

jane seymour 88- new
LIFESTYLE

Τζέιν Σέιμουρ στα 74 της: «Πρέπει να θυμίζω στον εαυτό μου πόσο χρονών είμαι γιατί μέσα μου νιώθω ακόμα 40 ή 50» – Τι είπε για το σεξ

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Εκατομμυριούχο σε τηλεθέαση το «Σόι σου» και την προηγούμενη Παρασκευή (5/12)

tourkia
ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στην Τουρκία: Έδεσαν μαθητές με αυτισμό στα θρανία σε σχολείο στην Προύσα (Video)

Warner Bros Discovery
MEDIA

Γιατί κόπτεται ο Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros Discovery; – Ο ρόλος κλειδί του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ

mpifteki
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί κατεψυγμένο μπιφτέκι λόγω σαλμονέλας

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

karamanlis 441- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καραμανλή: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους Έλληνες αγρότες»

1 / 3