09.12.2025 23:20

Απάντηση Ζαχαριάδη σε Μαρινάκη για το κράτος δικαίου: «Τα διαβάσατε όλα αυτά για την ΕΥΠ;»

09.12.2025 23:20
zaxariadis_1107_1920-1080_new

Απάντηση στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στα parapolitika.gr ο οποίος αναφέρεται στην πρόοδο του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα και επιτίθεται στον χώρο της Αριστεράς και της Προοδευτικής Παράταξης, δίνει με ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Συγκεκριμένα ο κ. Ζαχαριάδης αναφέρει: «Την χθεσινή ομιλία του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου της ΝΔ, Κώστα Καραμανλή, τη διάβασε;

Την ομιλία του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ και αντιπροέδρου της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελου Βενιζέλου, τη διάβασε;

Την κατάθεση του πρώην επικεφαλής της ΑΑΔΕ την περίοδο των παρακολουθήσεων, του Χρήστου Ράμμου, τη διάβασε; Ο κ. Ράμμος αναφέρθηκε σε μια κατάσταση αρνήσεων πρόσβασης σε φακέλους από την ΕΥΠ και θεσμικών εμποδίων, κάνοντας επίσης λόγο για πράγματα που κάποιοι δεν ήθελαν να ακουστούν στη σχετική Εξεταστική στη Βουλή. Μίλησε για αποκαλύψεις που ενόχλησαν την εξουσία και για τις επιθέσεις δολοφονίας χαρακτήρα που δέχθηκε.

Την κατάθεση του Σταμάτη Τρίμπαλη, διαχειριστή της Krikel, που κατέθεσε στο δικαστήριο ότι οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο ήξεραν τις ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ στην Εξεταστική, ότι οι ύποπτοι ήξεραν για τις εφόδους της ΕΛΑΣ στα σπίτια τους πριν γίνουν και ότι το αφεντικό της εταιρείας έλεγε “όσο είναι η ΝΔ στα πράγματα, εμείς δεν φοβόμαστε τίποτα“, τη διάβασε;».

