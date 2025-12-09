Ε. Μυτιληναίος: Η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία έχει ξεπεράσει τα όρια – «Δεν λογοδοτεί σε κανέναν»

Την έντονη ανησυχία του για τον τρόπο λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών εξέφρασε ο πρόεδρος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, μέσω ανάρτησης στο LinkedIn. Όπως σημείωσε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον αναπτύξει έναν διοικητικό μηχανισμό τόσο ογκώδη και σύνθετο, που λειτουργεί χωρίς ουσιαστική λογοδοσία.

Ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε ότι κάθε φορά που επισημαίνει τα θεσμικά προβλήματα και τις δυσλειτουργίες της ΕΕ –ιδίως σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή– βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες περί «αντιευρωπαϊκής στάσης». Τόνισε ωστόσο ότι κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς ο ίδιος υποστηρίζει την προοπτική μιας ενιαίας, σταθερής και δημοκρατικά λειτουργούσας Ευρώπης.

Εξήγησε ότι οραματίζεται μια ομοσπονδιακή δομή, όπου οι πολίτες θα αισθάνονται ότι η Ένωση λειτουργεί προς όφελός τους και όχι προς εξυπηρέτηση μιας υπερδιογκωμένης γραφειοκρατίας, η οποία –όπως υποστηρίζει– έχει φτάσει στο σημείο να μην ελέγχεται από κανέναν.

Ο πρόεδρος της Metlen υπογράμμισε ότι πολλές φορές οι επισημάνσεις του «πέφτουν στο κενό». Για τον λόγο αυτό, θεωρεί ότι το ίδιο μήνυμα, όταν εκφράζεται από διεθνείς προσωπικότητες με κύρος όπως ο Jamie Dimon, επικεφαλής της JP Morgan, ενδεχομένως να έχει μεγαλύτερη απήχηση. Ο Dimon, ο οποίος θεωρείται ένθερμος υποστηρικτής της Ευρώπης, αναφέρθηκε πρόσφατα στο ίδιο θέμα κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Reagan National Defence Forum, όπως ανέδειξε το Bloomberg.

«Παραθέτω τα βασικά σημεία της ομιλίας του JD», κατέληξε ο κ. Μυτιληναίος στην ανάρτησή του.

