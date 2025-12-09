search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 23:46
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.12.2025 22:53

Έληξε ο αποκλεισμός από τους αγρότες στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

09.12.2025 22:53
patron-pyrgou

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, καθώς έληξε ο αποκλεισμός από αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι πάντως παραμένουν στο μπλόκο που έχει στηθεί στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας.

Στο μεταξύ, κλειστή παραμένει η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, από τον κόμβο Κ1 λιμάνι Πάτρας, έως τον κόμβο της Οβρυάς, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των αυτοκινήτων να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Διαβάστε επίσης:

Νεκρός ο οδηγός νταλίκας που ανετράπη σε παράδρομο της Ιόνιας Οδού (Video)

Χολαργός: Στα χέρια των Αρχών ο ένας από τους δύο δράστες που μαχαίρωσαν 14χρονο – Εμφανίστηκε στο τμήμα μαζί με τον δικηγόρο του

Ανυποχώρητοι οι αγρότες παρά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου – Ηχηρή απάντηση από τα μπλόκα στις απειλές για συλλήψεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
TRUMP2811_AP
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Αυτές είναι οι 28 πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην Ευρώπη για το 2025 – Κορυφαίος «influencer» ο Τραμπ

london dolofonia
ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στο Λονδίνο: Ισόβια για 26χρονο γόνο πλούσιας οικογένειας για τη δολοφονία της συντρόφου του – Πώς προσπάθησε να διαφύγει

zaxariadis_1107_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Ζαχαριάδη σε Μαρινάκη για το κράτος δικαίου: «Τα διαβάσατε όλα αυτά για την ΕΥΠ;»

kane bayern
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Ανατροπή σε 13 λεπτά η Μπάγερν και… κορυφή, 3-1 την Σπόρτινγκ

merz-omilia
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μερτς σε αμερικανικές εταιρείες με αφορμή το Χ του Μάσκ: Συμμορφωθείτε με τους νόμους μας, όσο δραστηριοποιείστε εδώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

marantinis
LIFESTYLE

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έρωτα ήταν που παντρεύτηκα» (Video)

gold-sovereign_xrises-lires_0912_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Έλληνες έχουν λίρες στα σεντούκια - 5 δισ. ευρώ ο χρυσός σε στρώματα, λένε τραπεζικά στελέχη

fourna eurutanias
ΕΛΛΑΔΑ

Τα Φουρνά υιοθετούν χωριό της Βοιωτίας μετά τη Ζίτσα Ιωαννίνων - Η προσπάθεια δασκάλας και παπά να μην ερημώσει η ύπαιθρος 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 23:44
TRUMP2811_AP
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Αυτές είναι οι 28 πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην Ευρώπη για το 2025 – Κορυφαίος «influencer» ο Τραμπ

london dolofonia
ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στο Λονδίνο: Ισόβια για 26χρονο γόνο πλούσιας οικογένειας για τη δολοφονία της συντρόφου του – Πώς προσπάθησε να διαφύγει

zaxariadis_1107_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Ζαχαριάδη σε Μαρινάκη για το κράτος δικαίου: «Τα διαβάσατε όλα αυτά για την ΕΥΠ;»

1 / 3