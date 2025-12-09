Έληξε ο αποκλεισμός από τους αγρότες στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, καθώς έληξε ο αποκλεισμός από αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι πάντως παραμένουν στο μπλόκο που έχει στηθεί στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας.
Στο μεταξύ, κλειστή παραμένει η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, από τον κόμβο Κ1 λιμάνι Πάτρας, έως τον κόμβο της Οβρυάς, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των αυτοκινήτων να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο.
