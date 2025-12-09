Νεκρός ο οδηγός νταλίκας που ανετράπη σε παράδρομο της Ιόνιας Οδού (Video)

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 52χρονος οδηγός της νταλίκας που ανετράπη σε παράδρομο της Ιόνιας Οδού, κοντά στη Σκαμνιά Άρτας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το τροχαίο δυστύχημα έλαβε χώρα λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ να σπεύδουν στο σημείο.

Όπως αναφέρει το epirus-tv-news.gr, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες της Πυροσβεστικής ο απεγκλωβισμός του οδηγού δεν ήταν εφικτός και στον τόπο του συμβάντος χρειάστηκε να μεταβεί γερανοφόρο για να επαναφέρει σε ορθή θέση το βαρύ όχημα και να ακολουθήσει η επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού.

Με χρήση διασωστικής σειράς η 5η ΕΜΑΚ απεγκλώβισε τον 52χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr, ο οδηγός που κατευθυνόταν στην Πάτρα, τον τόπο καταγωγής του, μπήκε στον παράδρομο λόγω των αγροτικών μπλόκων στην Ιόνια Οδό.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος ερευνά το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας.

Διαβάστε επίσης:

Χολαργός: Στα χέρια των Αρχών ο ένας από τους δύο δράστες που μαχαίρωσαν 14χρονο – Εμφανίστηκε στο τμήμα μαζί με τον δικηγόρο του

Ανυποχώρητοι οι αγρότες παρά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου – Ηχηρή απάντηση από τα μπλόκα στις απειλές για συλλήψεις

Αγρότες στο μπλόκο της Σιάτιστας πρόσφεραν μήλα και κρόκο Κοζάνης στους οδηγούς (Video)