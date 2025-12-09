search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 00:11
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.12.2025 22:41

Νεκρός ο οδηγός νταλίκας που ανετράπη σε παράδρομο της Ιόνιας Οδού (Video)

09.12.2025 22:41
ntalika-ionia-odos

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 52χρονος οδηγός της νταλίκας που ανετράπη σε παράδρομο της Ιόνιας Οδού, κοντά στη Σκαμνιά Άρτας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το τροχαίο δυστύχημα έλαβε χώρα λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ να σπεύδουν στο σημείο.

Όπως αναφέρει το epirus-tv-news.gr, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες της Πυροσβεστικής ο απεγκλωβισμός του οδηγού δεν ήταν εφικτός και στον τόπο του συμβάντος χρειάστηκε να μεταβεί γερανοφόρο για να επαναφέρει σε ορθή θέση το βαρύ όχημα και να ακολουθήσει η επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού.

Με χρήση διασωστικής σειράς η 5η ΕΜΑΚ απεγκλώβισε τον 52χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr, ο οδηγός που κατευθυνόταν στην Πάτρα, τον τόπο καταγωγής του, μπήκε στον παράδρομο λόγω των αγροτικών μπλόκων στην Ιόνια Οδό.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος ερευνά το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας.

Διαβάστε επίσης:

Χολαργός: Στα χέρια των Αρχών ο ένας από τους δύο δράστες που μαχαίρωσαν 14χρονο – Εμφανίστηκε στο τμήμα μαζί με τον δικηγόρο του

Ανυποχώρητοι οι αγρότες παρά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου – Ηχηρή απάντηση από τα μπλόκα στις απειλές για συλλήψεις

Αγρότες στο μπλόκο της Σιάτιστας πρόσφεραν μήλα και κρόκο Κοζάνης στους οδηγούς (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
TRUMP2811_AP
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Αυτές είναι οι 28 πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην Ευρώπη για το 2025 – Κορυφαίος «influencer» ο Τραμπ

london dolofonia
ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στο Λονδίνο: Ισόβια για 26χρονο γόνο πλούσιας οικογένειας για τη δολοφονία της συντρόφου του – Πώς προσπάθησε να διαφύγει

zaxariadis_1107_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Ζαχαριάδη σε Μαρινάκη για το κράτος δικαίου: «Τα διαβάσατε όλα αυτά για την ΕΥΠ;»

kane bayern
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Ανατροπή σε 13 λεπτά η Μπάγερν και… κορυφή, 3-1 την Σπόρτινγκ

merz-omilia
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μερτς σε αμερικανικές εταιρείες με αφορμή το Χ του Μάσκ: Συμμορφωθείτε με τους νόμους μας, όσο δραστηριοποιείστε εδώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

marantinis
LIFESTYLE

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έρωτα ήταν που παντρεύτηκα» (Video)

gold-sovereign_xrises-lires_0912_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Έλληνες έχουν λίρες στα σεντούκια - 5 δισ. ευρώ ο χρυσός σε στρώματα, λένε τραπεζικά στελέχη

fourna eurutanias
ΕΛΛΑΔΑ

Τα Φουρνά υιοθετούν χωριό της Βοιωτίας μετά τη Ζίτσα Ιωαννίνων - Η προσπάθεια δασκάλας και παπά να μην ερημώσει η ύπαιθρος 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 00:03
TRUMP2811_AP
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Αυτές είναι οι 28 πιο επιδραστικές προσωπικότητες στην Ευρώπη για το 2025 – Κορυφαίος «influencer» ο Τραμπ

london dolofonia
ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στο Λονδίνο: Ισόβια για 26χρονο γόνο πλούσιας οικογένειας για τη δολοφονία της συντρόφου του – Πώς προσπάθησε να διαφύγει

zaxariadis_1107_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Ζαχαριάδη σε Μαρινάκη για το κράτος δικαίου: «Τα διαβάσατε όλα αυτά για την ΕΥΠ;»

1 / 3