09.12.2025
09.12.2025 09:30

Ηράκλειο: Καταγγελίες αγροτών ότι δέχτηκαν πλαστικές σφαίρες από την ΕΛΑΣ – Σοκάρουν οι εικόνες με τα τραύματα (video/photos)

09.12.2025 09:30
irakleio_agrotes_new

Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση παίζει μία από τις τελευταίες γραμμές άμυνάς της, μέσω «κοινωνικού αυτοματισμού», απέναντι στους αγρότες κατηγορώντας τους ακόμα και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία-οπλοχρησία, οι καταγγελίες από την Κρήτη σοκάρουν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων Κρήτης Λευτέρη Τριανταφυλλάκη, πάνω από δέκα αγρότες και κτηνοτρόφοι τραυματίστηκαν από πλαστικές σφαίρες που φέρεται να εκτόξευσαν οι αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Δείτε τις σοκαριστικές εικόνες που δημοσίευσε το neakriti:

«Δεχτήκαμε επίθεση. Πώς μπορούσαμε να μείνουμε άπραγοι;», τόνισε μιλώντας τη Δευτέρα (8/12) στην εκπομπή «Ώρα Αιχμής» της ΚΡΗΤΗ TV.

Ο Λευτέρης Τριανταφυλλάκης κατήγγειλε ότι η χρήση πλαστικών σφαιρών από τις αστυνομικές δυνάμεις δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη.

«Θυσιαζόμαστε για τα δίκαια αιτήματά μας», δήλωσε και επισήμανε ότι η Κρήτη στηρίζει την οικονομία της στον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό.

«Να τα χέρια μας… να μας κλείσει όλους φυλακή ο κ. Χρυσοχοΐδης», σημείωσε με ένταση.

Τέλος, ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Κρήτης ανέφερε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με το μπλόκο των Χανίων, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται από κοινού.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 10:58
