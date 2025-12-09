Ισραήλ: Συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον υποδομών της Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 ύστερα από έναν χρόνο εχθροπραξιών με τη Χεζμπολάχ, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει τακτικά επιθέσεις κατά προπυργίων του κινήματος, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, κατηγορώντας το ότι επιδιώκει την ανασυγκρότηση των στρατιωτικών του δυνατοτήτων.

