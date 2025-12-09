Λόγια που ζητούν μουσική…

Το καινούργιο βιβλίο της εξαίρετης δημοσιογράφου Αγγελικής Μπομπούλα που τιτλοφορείται «Ο μίτος της Αριάδνης» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κομνηνός περιλαμβάνει ποιήματα και στίχους προορισμένα για τραγούδια.

Το βιβλίο -μέσω των ποιημάτων και των στίχων- πολλά από τα οποία η συγγραφέας έχει ντύσει μουσικά, χωρίς να γνωρίζει μουσική, προσπαθεί να αγκαλιάσει πολλές από τις πτυχές της ζωής. Απώτερος του στόχος είναι η μελοποίηση κάποιων κομματιών που συμπεριλαμβάνει.

Το βιβλίο. Είναι ένα μακρύ ταξίδι με συνοδοιπόρους: χαμένες πατρίδες της ψυχής και όχι μόνο, έρωτες και συναφή τραύματα και δράματα, αυτογνωσία μέσα από αντιθέσεις και αντιφάσεις, την ιερότητα και το βέβηλο της φιλίας, φωτοσκιάσεις της ανθρώπινης φύσης, πτώσεις και υπερβάσεις, θαύματα και υψιπετή πετάγματα, τον φόβο της ομορφιάς, τα ίχνη του Ντύλαν, του Διονύσου και άλλων σπαρακτικών εξαίσιων υπάρξεων, ελπίδες κι απελπισίες, συμπαντικά μυστήρια, ερωτικούς υπαινιγμούς, ανείπωτα που γίνονται τραγούδια, αναβάτες της νύχτας, αρχέγονους χορούς, ψυχοκοινωνικές ανιχνεύσεις, πρώτης αγάπης νάματα, γκρεμισμένες σχέσεις, ανόητα μαγκάκια, ξυπνήματα του χθες, εκείνους που δεν έφτασαν ποτέ στην πηγή, βίαιες εφηβείες, ζωτικές απώλειες, σύμβολα και μυστικούς δείπνους, τη μυστική Πηγή των πάντων, πυρακτωμένα αίματα, γλυκοχαράματα και τριανταφυλλιές, μοναξιές, ανθρώπους-κομμάτια, σοφούς, ευλογημένους και «καταραμένους», δονήσεις της μέσα και έξω φύσης, δημώδη άσματα κι ανυπότακτες υπάρξεις, κοσμογονικά σμιξίματα, εσωτερικές κάψες, φωναχτές προσευχές κι ερώτων παιδεμούς, τα έγκατα του κόσμου και τους επτά ουρανούς… Στην ουσία πρόκειται για την προαιώνια πάλη του φωτός με το σκοτάδι. Όποια και να είναι τα συναισθήματα που γεννά στον αναγνώστη, το σίγουρο είναι πως δεν θα τον αφήσει αδιάφορο….

Η συγγραφέας. Η Αγγελική Μπομπούλα κατάγεται από το Περιβόλι Δομοκού Φθιώτιδας και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε Φυσική στο τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών τις οποίες δεν ολοκλήρωσε. Σπούδασε θέατρο στις σχολές δραματικής τέχνης Kόνραντ Γιουρ και Βεάκη. Πτυχιούχος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Εργάστηκε ως Κοινωνιολόγος.

Σπούδασε Δημοσιογραφία και εργάστηκε στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο στο ελεύθερο ρεπορτάζ καθώς και ρεπορτάζ για το βιβλίο και την υγεία, ενώ διατηρούσε επί μία δεκαετία στήλη προσωπικής άποψης. Εργάστηκε στις εφημερίδες «Βραδυνή», «Ελεύθερος Τύπος» και συνεργάστηκε με την «Εφημερίδα των Συντακτών». Συμμετείχε σε πολλές έρευνες και αποστολές. Υπήρξε για μεγάλο διάστημα Αρχισυντάκτρια στο περιοδικό «Υγεία και Ευεξία».

Συνεργάστηκε με εφημερίδες για την συγγραφή βιβλίων, ενώ άρθρα και ρεπορτάζ της έχουν αναδημοσιευτεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2018 εκδόθηκε το βιβλίο φιλοσοφικής έρευνας «Τα πολλά πρόσωπα της γιόγκα» από τις «Εκδόσεις Κομνηνός».

