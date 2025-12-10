Αυξήσεις στα διόδια της Αττικής Οδού από το 2026 – Ποιες κατηγορίες οχημάτων αφορούν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με αυξήσεις θα καλωσορίσει το 2026 η Αττική Οδός, με τους οδηγούς έξι κατηγοριών οχημάτων να αναμένεται να δουν ανεβασμένο το αντίτιμο στα διόδια κατά 0,05 ευρώ ή 0,10 ευρώ.
Συγκεκριμένα, οι οδηγοί των ΙΧ αυτοκινήτων, που ανήκουν στην κατηγορία 2, θα πληρώνουν από την έναρξη του 2026 αυξημένα διόδια κατά 0,05 ευρώ, που σημαίνει ότι από 2,50 ευρώ που ισχύει σήμερα θα δίνουν 2,55 ευρώ.
Κατά 0,05 ευρώ θα είναι αυξημένα τα διόδια και για την κατηγορία οχημάτων 5, δηλαδή τα μικρά και μεσαία φορτηγά, οι ιδιοκτήτες των οποίων από 6,25 ευρώ θα πληρώνουν 6,30 ευρώ.
Για τους ιδιοκτήτες των μεγάλων φορτηγών, συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70μ. με 4 άξονες ή περισσότερους (Κατηγορία 6), η αύξηση θα είναι μεγαλύτερη, και συγκεκριμένα κατά 0,10 ευρώ, με αποτέλεσμα από την έναρξη του 2026 τα 10 ευρώ που πλήρωναν μέχρι τώρα να γίνονται 10,10 ευρώ ανά διέλευση.
Την ίδια ώρα, σταθερό θα παραμείνει το αντίτιμο των διοδίων για τους μοτοσικλετιστές, στα 1,25 ευρώ.
