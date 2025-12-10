Αυξήσεις στα διόδια της Αττικής Οδού από το 2026 – Ποιες κατηγορίες οχημάτων αφορούν

Με αυξήσεις θα καλωσορίσει το 2026 η Αττική Οδός, με τους οδηγούς έξι κατηγοριών οχημάτων να αναμένεται να δουν ανεβασμένο το αντίτιμο στα διόδια κατά 0,05 ευρώ ή 0,10 ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι οδηγοί των ΙΧ αυτοκινήτων, που ανήκουν στην κατηγορία 2, θα πληρώνουν από την έναρξη του 2026 αυξημένα διόδια κατά 0,05 ευρώ, που σημαίνει ότι από 2,50 ευρώ που ισχύει σήμερα θα δίνουν 2,55 ευρώ.

Κατά 0,05 ευρώ θα είναι αυξημένα τα διόδια και για την κατηγορία οχημάτων 5, δηλαδή τα μικρά και μεσαία φορτηγά, οι ιδιοκτήτες των οποίων από 6,25 ευρώ θα πληρώνουν 6,30 ευρώ.

Για τους ιδιοκτήτες των μεγάλων φορτηγών, συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70μ. με 4 άξονες ή περισσότερους (Κατηγορία 6), η αύξηση θα είναι μεγαλύτερη, και συγκεκριμένα κατά 0,10 ευρώ, με αποτέλεσμα από την έναρξη του 2026 τα 10 ευρώ που πλήρωναν μέχρι τώρα να γίνονται 10,10 ευρώ ανά διέλευση.

Την ίδια ώρα, σταθερό θα παραμείνει το αντίτιμο των διοδίων για τους μοτοσικλετιστές, στα 1,25 ευρώ.

Οι τιμές των διοδίων της Αττικής Οδού από το 2026

Κατ. 1: Μοτοποδήλατα: Δίκυκλες μοτοσικλέτες ενός τροχού ανά άξονα

Ποσό: 1,25 ευρώ

Μοτοποδήλατα: Δίκυκλες μοτοσικλέτες ενός τροχού ανά άξονα 1,25 ευρώ Κατ. 2 : Επιβατικά (Ι.Χ.): Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, περιλαμβανομένων επιβατικών με μικρό trailer και σχάρα, ύψους μικρότερου του 1,30m επάνω από πρώτο άξονα δύο αξόνων ή μικρότερου του 1,30m, επάνω από τον τρίτο άξονα.

Ποσό: 2,55 ευρώ

: Επιβατικά (Ι.Χ.): Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, περιλαμβανομένων επιβατικών με μικρό trailer και σχάρα, ύψους μικρότερου του 1,30m επάνω από πρώτο άξονα δύο αξόνων ή μικρότερου του 1,30m, επάνω από τον τρίτο άξονα. 2,55 ευρώ Κατ. 3: Ελαφρά εμπορικά οχήματα ύψους μεγαλύτερου του 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και συνολικό ύψος μικρότερου των 2,70m.

Ποσό: 2,55 ευρώ

Ελαφρά εμπορικά οχήματα ύψους μεγαλύτερου του 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και συνολικό ύψος μικρότερου των 2,70m. 2,55 ευρώ Κατ. 4: Αυτοκίνητα με τροχόσπιτα ύψους μικρότερου του 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και ύψους μεγαλύτερου του 1,30m, επάνω από 3 άξονες και ελαφρά λεωφορεία (κάτω των 15 θέσεων).

Ποσό: 2,55 ευρώ

Αυτοκίνητα με τροχόσπιτα ύψους μικρότερου του 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και ύψους μεγαλύτερου του 1,30m, επάνω από 3 άξονες και ελαφρά λεωφορεία (κάτω των 15 θέσεων). 2,55 ευρώ Κατ. 5: Μικρά και μεσαία HGVs φορτηγά συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m με 2 ή 3 άξονες και μεγάλα λεωφορεία (άνω των 15 θέσεων).

Ποσό: 6,30 ευρώ

Μικρά και μεσαία HGVs φορτηγά συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m με 2 ή 3 άξονες και μεγάλα λεωφορεία (άνω των 15 θέσεων). 6,30 ευρώ Κατ.6: Μεγάλα φορτηγά HGVs συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m με 4 άξονες ή περισσότερους.

Ποσό: 10,10 ευρώ

