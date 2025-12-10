search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 22:30
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.12.2025 20:56

Αυξήσεις στα διόδια της Αττικής Οδού από το 2026 – Ποιες κατηγορίες οχημάτων αφορούν

10.12.2025 20:56
attiki-odos-diodia

Με αυξήσεις θα καλωσορίσει το 2026 η Αττική Οδός, με τους οδηγούς έξι κατηγοριών οχημάτων να αναμένεται να δουν ανεβασμένο το αντίτιμο στα διόδια κατά 0,05 ευρώ ή 0,10 ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι οδηγοί των ΙΧ αυτοκινήτων, που ανήκουν στην κατηγορία 2, θα πληρώνουν από την έναρξη του 2026 αυξημένα διόδια κατά 0,05 ευρώ, που σημαίνει ότι από 2,50 ευρώ που ισχύει σήμερα θα δίνουν 2,55 ευρώ.

Κατά 0,05 ευρώ θα είναι αυξημένα τα διόδια και για την κατηγορία οχημάτων 5, δηλαδή τα μικρά και μεσαία φορτηγά, οι ιδιοκτήτες των οποίων από 6,25 ευρώ θα πληρώνουν 6,30 ευρώ.

Για τους ιδιοκτήτες των μεγάλων φορτηγών, συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70μ. με 4 άξονες ή περισσότερους (Κατηγορία 6), η αύξηση θα είναι μεγαλύτερη, και συγκεκριμένα κατά 0,10 ευρώ, με αποτέλεσμα από την έναρξη του 2026 τα 10 ευρώ που πλήρωναν μέχρι τώρα να γίνονται 10,10 ευρώ ανά διέλευση.

Την ίδια ώρα, σταθερό θα παραμείνει το αντίτιμο των διοδίων για τους μοτοσικλετιστές, στα 1,25 ευρώ.

Οι τιμές των διοδίων της Αττικής Οδού από το 2026

  • Κατ. 1: Μοτοποδήλατα: Δίκυκλες μοτοσικλέτες ενός τροχού ανά άξονα
    Ποσό: 1,25 ευρώ
  • Κατ. 2 : Επιβατικά (Ι.Χ.): Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, περιλαμβανομένων επιβατικών με μικρό trailer και σχάρα, ύψους μικρότερου του 1,30m επάνω από πρώτο άξονα δύο αξόνων ή μικρότερου του 1,30m, επάνω από τον τρίτο άξονα.
    Ποσό: 2,55 ευρώ
  • Κατ. 3: Ελαφρά εμπορικά οχήματα ύψους μεγαλύτερου του 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και συνολικό ύψος μικρότερου των 2,70m.
    Ποσό: 2,55 ευρώ
  • Κατ. 4: Αυτοκίνητα με τροχόσπιτα ύψους μικρότερου του 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και ύψους μεγαλύτερου του 1,30m, επάνω από 3 άξονες και ελαφρά λεωφορεία (κάτω των 15 θέσεων).
    Ποσό: 2,55 ευρώ
  • Κατ. 5: Μικρά και μεσαία HGVs φορτηγά συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m με 2 ή 3 άξονες και μεγάλα λεωφορεία (άνω των 15 θέσεων).
    Ποσό: 6,30 ευρώ
  • Κατ.6: Μεγάλα φορτηγά HGVs συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m με 4 άξονες ή περισσότερους.
    Ποσό: 10,10 ευρώ

Διαβάστε επίσης:

Οπλοστάσιο της Greek Mafia στην Καλλιθέα – Εμπρησμοί, απόπειρα ανθρωποκτονίας και κλοπές στο… βιογραφικό της σπείρας (Photos/ Video)

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης των σκύλων που κατασπάραξαν 50χρονη, μητέρα δύο παιδιών

Φοινικούντα: Οι αντιφάσεις που έστρεψαν τις υποψίες στον ανιψιό του ιδιοκτήτη κάμπινγκ – Πώς «δέθηκε» το κατηγορητήριο σε βάρος του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
usa-airport
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τουρίστες 42 χωρών αφορά η πρόταση για επίδειξη ιστορικού 5ετίας στα social media για είσοδο στη χώρα – Και η Ελλάδα ανάμεσά τους

probata
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θα μείνει πρόβατο στην Ελλάδα», προειδοποιεί ο αντιπεριφερειάρχης κεντρικής Μακεδονίας – Τι συμβαίνει τελικά με τη σπάνια φυλή Ρουμλουκίου;

pedro sanchez
ΚΟΣΜΟΣ

Έκκληση από Σάντσεθ: «Να μην ξεχαστεί η δραματική κατάσταση των Παλαιστινίων»

mystakidis metagrafes paok – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Το μαρτυριάρικο χαρτάκι που… πρόδωσε τις μεταγραφές του Μυστακίδη

pagoni 7765- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Μέλι στάζει» η Παγώνη για τον Άδωνι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

mpeos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

tarantino dano
LIFESTYLE

«Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις υπερασπίζεται τον Πολ Ντέινο μετά τo «θάψιμο» από τον Ταραντίνο

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 22:28
usa-airport
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τουρίστες 42 χωρών αφορά η πρόταση για επίδειξη ιστορικού 5ετίας στα social media για είσοδο στη χώρα – Και η Ελλάδα ανάμεσά τους

probata
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θα μείνει πρόβατο στην Ελλάδα», προειδοποιεί ο αντιπεριφερειάρχης κεντρικής Μακεδονίας – Τι συμβαίνει τελικά με τη σπάνια φυλή Ρουμλουκίου;

pedro sanchez
ΚΟΣΜΟΣ

Έκκληση από Σάντσεθ: «Να μην ξεχαστεί η δραματική κατάσταση των Παλαιστινίων»

1 / 3