10.12.2025 20:17

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο ιδιοκτήτης των σκύλων που κατασπάραξαν 50χρονη, μητέρα δύο παιδιών

thessaloniki-neoxorouda

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 39χρονος ιδιοκτήτης των σκύλων που τον Δεκέμβριο του 2023 κατασπάραξαν 50χρονη μητέρα δύο παιδιών στην αυλή της, στη Νεοχωρούδα Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το voria.gr, το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης τού επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ποινή που θα εκτίσει, καθώς μέχρι τώρα ήταν ελεύθερος μετά την πρωτόδικη απόφαση που είχε αναγνωρίσει να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα η έφεσή του.

Το χρονικό της επίθεσης

Η άτυχη γυναίκα είχε δεχτεί την επίθεση τριών γιγαντόσωμων σκύλων, που βγήκαν από την περίφραξη του οικοπέδου του 39χρονου από μία τρύπα και πήγαν στο δικό της, ενώ η ίδια ήταν στην αυλή.

Παρά τις εκκλήσεις της για βοήθεια, τα σκυλιά τη δάγκωσαν περισσότερες από 50 φορές σε όλο της το σώμα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση που διαβάστηκε στο δικαστήριο.

Μάλιστα, ένας γείτονας είχε αναγκαστεί να πυροβολήσει με το κυνηγετικό του όπλο στον αέρα για να φύγουν τα σκυλιά από το σώμα της.

Ο 39χρονος ιδιοκτήτης των σκύλων είχε προφυλακιστεί, όμως έμεινε ελεύθερος μετά την απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Βέροιας, το οποίο μετέτρεψε την κατηγορία από ανθρωποκτονία με ενδεχόμενοι δόλο σε ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βαθμό πλημμελήματος και τον τιμώρησε με φυλάκιση 5 χρόνων, ενώ επιπλέον τού αναγνώρισε το ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης.

Η ποινή παρέμεινε και στο Εφετείο, ενώπιον του οποίου ο 39χρονος επέμεινε ότι δεν είχε ευθύνη για τον θάνατο της γυναίκας. Ο ίδιος τόνισε ότι φρόντιζε την περίφραξη του οικοπέδου του και πως δεν γνώριζε ότι υπήρχε τρύπα στο σημείο από το οποίο βγήκαν οι σκύλοι.

Ωστόσο, το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο τον καταδίκασε για το ίδιο αδίκημα και έστειλε τον 39χρονο στις φυλακές για να εκτίσει την ποινή του.

Συγκλονίζει η μαρτυρία του κηπουρού της 50χρονης

Συγκλονιστική ήταν η μαρτυρία του κηπουρού, που είναι κωφός και εκείνη την ώρα απασχολούταν στη φροντίδα του κήπου της 50χρονης.

Ο ίδιος είπε ότι για να απομακρυνθούν οι σκύλοι από το τραυματισμένο σώμα της άτυχης γυναίκας αναγκάστηκε να ενεργοποιήσει ένα αλυσοπρίονο για εκφοβισμό, την ώρα που ο γείτονας πυροβόλησε στον αέρα.

Ακόμη, περιέγραψε ότι το σώμα της 50χρονης ήταν γεμάτο τρύπες από τα δόντια των σκύλων που είχαν σκίσει τα ρούχα της.

