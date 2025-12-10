search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 09:08
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.12.2025 08:25

Όμιλο ελίν: Υποχώρηση εσόδων και κερδοφορίας στο εννεάμηνο του 2025

10.12.2025 08:25
elin-456

Σε κλίμα αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας κινήθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ελίν για το εννεάμηνο του 2025, με τα μεγέθη να εμφανίζουν σημαντική υποχώρηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1,70 δισ. ευρώ, έναντι 2,05 δισ. ευρώ το περσινό εννεάμηνο, καταγράφοντας πτώση 17%. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 46,13 εκατ. ευρώ, μειωμένα από τα 61,97 εκατ. ευρώ του 2024, ενώ τα EBITDA περιορίστηκαν στα 16 εκατ. ευρώ, σχεδόν στο μισό σε σχέση με τα 30,61 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς, σημειώνοντας πτώση 48%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 1,91 εκατ. ευρώ, έναντι 9,53 εκατ. ευρώ το 2024.

Στο επίπεδο της μητρικής εταιρείας, τα EBITDA για το εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 14,54 εκατ. ευρώ, από 29,42 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,21 εκατ. ευρώ, υποχωρώντας από τα 10,02 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

Πίεση από το διεθνές περιβάλλον – Επίδραση στην κερδοφορία

Το τρίτο τρίμηνο του έτους χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές, καθώς οι συνεχείς γεωπολιτικές αναταράξεις συνέχισαν να δημιουργούν στρεβλώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο. Ιδιαίτερη επίδραση είχε ο αυξημένος αθέμιτος ανταγωνισμός από τη διακίνηση προϊόντων ρωσικής προέλευσης μέσω Τουρκίας προς την Ευρώπη, ο οποίος περιόρισε τις δυνατότητες ανάπτυξης πωλήσεων εκτός συνόρων.

Παρά το δυσμενές περιβάλλον, ο Όμιλος κατάφερε να συγκρατήσει τις πωλήσεις του στη διεθνή αγορά, περιορίζοντας την πτώση στο 6%. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή είχε εμφανή επίπτωση στη συνολική κερδοφορία, η οποία επηρεάστηκε σημαντικά από τα περιθώρια στις διεθνείς δραστηριότητες.

Διαβάστε επίσης:

Π. Λαζαρίδου: Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ηγείται του μετασχηματισμού των υποδομών της χώρας μας

Επαφές Αλέξανδρου Εξάρχου στην Ουάσιγκτον για LNG και ενέργεια – Tι δήλωσε στο Bloomberg

ΕΤΑΔ: Νέα μακροχρόνια μίσθωση με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το κτίριο του Δημαρχείου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mati new
ΕΛΛΑΔΑ

Μάτια: Πέντε μύθοι και αλήθειες για την όραση

FOROI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην κορυφή του ΟΟΣΑ η Ελλάδα: Πρωταθλήτρια στους έμμεσους φόρους, ουραγός στη δίκαιη κατανομή

lioliou-bloka-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Λιόλιου: Πήγε στα μπλόκα των αγροτών και τους τραγούδησε (Video)

Generali Hellas
BUSINESS

Η Generali Hellas ολοκλήρωσε την εξαγορά του Ομίλου Ευρωκλινικής Αθηνών

agrotes-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Αποκλείουν το λιμάνι του Βόλου – Kλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpeos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

tarantino dano
LIFESTYLE

«Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις υπερασπίζεται τον Πολ Ντέινο μετά τo «θάψιμο» από τον Ταραντίνο

fourna eurutanias
ΕΛΛΑΔΑ

Τα Φουρνά υιοθετούν χωριό της Βοιωτίας μετά τη Ζίτσα Ιωαννίνων - Η προσπάθεια δασκάλας και παπά να μην ερημώσει η ύπαιθρος 

aftopsia_soisou
MEDIA

«Το σόι σου»: Έκτακτο -ιδιαίτερο- «επεισόδιο» νύχτα Πέμπτης (11/12)

gold-sovereign_xrises-lires_0912_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Έλληνες έχουν λίρες στα σεντούκια - 5 δισ. ευρώ ο χρυσός σε στρώματα, λένε τραπεζικά στελέχη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 09:08
mati new
ΕΛΛΑΔΑ

Μάτια: Πέντε μύθοι και αλήθειες για την όραση

FOROI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην κορυφή του ΟΟΣΑ η Ελλάδα: Πρωταθλήτρια στους έμμεσους φόρους, ουραγός στη δίκαιη κατανομή

lioliou-bloka-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Λιόλιου: Πήγε στα μπλόκα των αγροτών και τους τραγούδησε (Video)

1 / 3