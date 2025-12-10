Όμιλο ελίν: Υποχώρηση εσόδων και κερδοφορίας στο εννεάμηνο του 2025

Σε κλίμα αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας κινήθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ελίν για το εννεάμηνο του 2025, με τα μεγέθη να εμφανίζουν σημαντική υποχώρηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1,70 δισ. ευρώ, έναντι 2,05 δισ. ευρώ το περσινό εννεάμηνο, καταγράφοντας πτώση 17%. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 46,13 εκατ. ευρώ, μειωμένα από τα 61,97 εκατ. ευρώ του 2024, ενώ τα EBITDA περιορίστηκαν στα 16 εκατ. ευρώ, σχεδόν στο μισό σε σχέση με τα 30,61 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς, σημειώνοντας πτώση 48%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 1,91 εκατ. ευρώ, έναντι 9,53 εκατ. ευρώ το 2024.

Στο επίπεδο της μητρικής εταιρείας, τα EBITDA για το εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 14,54 εκατ. ευρώ, από 29,42 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,21 εκατ. ευρώ, υποχωρώντας από τα 10,02 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

Πίεση από το διεθνές περιβάλλον – Επίδραση στην κερδοφορία

Το τρίτο τρίμηνο του έτους χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές, καθώς οι συνεχείς γεωπολιτικές αναταράξεις συνέχισαν να δημιουργούν στρεβλώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο. Ιδιαίτερη επίδραση είχε ο αυξημένος αθέμιτος ανταγωνισμός από τη διακίνηση προϊόντων ρωσικής προέλευσης μέσω Τουρκίας προς την Ευρώπη, ο οποίος περιόρισε τις δυνατότητες ανάπτυξης πωλήσεων εκτός συνόρων.

Παρά το δυσμενές περιβάλλον, ο Όμιλος κατάφερε να συγκρατήσει τις πωλήσεις του στη διεθνή αγορά, περιορίζοντας την πτώση στο 6%. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή είχε εμφανή επίπτωση στη συνολική κερδοφορία, η οποία επηρεάστηκε σημαντικά από τα περιθώρια στις διεθνείς δραστηριότητες.

Διαβάστε επίσης:

Π. Λαζαρίδου: Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ηγείται του μετασχηματισμού των υποδομών της χώρας μας

Επαφές Αλέξανδρου Εξάρχου στην Ουάσιγκτον για LNG και ενέργεια – Tι δήλωσε στο Bloomberg

ΕΤΑΔ: Νέα μακροχρόνια μίσθωση με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το κτίριο του Δημαρχείου