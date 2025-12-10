search
10.12.2025 11:44

Νέος Κόσμος: DJ είχε μετατρέψει το σπίτι του σε «σούπερ μάρκετ» ναρκωτικών – Φυλλάδιο… οδηγιών και «άσε το μιξάρισμα σε μένα»

10.12.2025 11:44
natkotika-neos-kosmos-2

Σε τεράστια αποθήκη ναρκωτικών είχε μετατρέψει το διαμέρισμά του στο Νέο Κόσμο ένας 49χρονος Dj, ο οποίος συνελήφθη από την αστυνομία.

Στο σπίτι του βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, κοκαΐνη, MDMA, μεθαμφεταμίνη, κεταμίνη, ηρωίνη, κάνναβη, LSD, ecstasy, χρήματα και ζυγαριές για τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Ο 49χρονος, που είναι και ο ίδιος χήστης, είχε συλληφθεί και το 2016 για κατοχή ναρκωτικών.

Συνελήφθη την ώρα που έβγαινε από την πολυκατοικία του, ενώ τα ναρκωτικά βρέθηκαν και στο διαμέρισμά του και σε δώμα της ταράτσας.

Ο Dj διακινούσε ποσότητες «βραστής» κοκαΐνης, κοκαΐνης, MDMA, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, κεταμίνης, αμφεταμίνης, ηρωίνης, διάφορες παραλλαγές μεφεδρόνης , μεταφεδρίνης, «HHC», «LSD» , ecstasy, κάνναβης, φαρμακευτικών δισκίων και αποξηραμένων παραισθησιογόνων μανιταριών.

Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν και έξι γυάλινα φιαλίδια με αναβολικά, ζυγαριές ακριβείας, το ποσό των 2.215 ευρώ το οποίο σύμφωνα με αστυνομικές πηγές προερχόταν από χρήματα που είχε λάβει από «πελάτες» ενώ κατασχέθηκαν και τρία κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε για να κανονίζει τις αγοραπωλησίες.

Το… φυλλάδιο των οδηγιών, οι πελάτες και το «άσε το μιξάρισμα στον dj»

Οι αστυνομικοί βρήκαν ακόμη και… φυλλάδιο με οδηγίες για την ασφαλή χρήση συνθετικών, στο κάτω μέρος του οποίου έγραφε… «Άσε το μιξάρισμα στον dj».

Ο συλληφθείς είχε καταρτίσει και τιμοκατάλογο για τους πελάτες του, τους οποίους συναντούσε νυχτερινές ώρες, κοντά στο σπίτι του.

Συγκεκριμένα πωλούσε:

  • «Βραστή» κοκαΐνη προς 80-100 ευρώ το γραμμάριο
  • Κοκαΐνη προς 60-80 ευρώ το γραμμάριο
  • MDMA προς 30-40 ευρώ το γραμμάριο
  • Κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη προς 40-50 ευρώ το γραμμάριο
  • Κεταμίνη προς 40-50 ευρώ το γραμμάριο
  • Αμφεταμίνη προς 20-30 ευρώ το γραμμάριο
  • Ηρωίνη προς 15-17 ευρώ το γραμμάριο
  • Διάφορες παραλλαγές μεφεδρόνης [«3MMC», «2MMC»] προς 30-40 ευρώ το γραμμάριο
  • Μεταφεδρίνη [«METAPHEDRINE (3-MMA)»] προς 25-35 ευρώ το γραμμάριο
  • «HHC» προς 15-18 ευρώ το γραμμάριο
  • «LSD» προς 10-15 ευρώ το γραμμάριο
  • Ecstasy και κάνναβη προς 5-8 ευρώ το κάθε δισκίο
  • Διάφορα φαρμακευτικά δισκία προς 2-3 ευρώ το κάθε δισκίο
  • Αποξηραμένα παραισθησιογόνα μανιτάρια προς 8-10 ευρώ το κάθε γραμμάριο.

