search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 12:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.12.2025 11:29

Άφαντος ο Τσιτσιπάς: Δεν έχει ελληνικό δίπλωμα και δεν το παραδίδει στην Τροχαία

10.12.2025 11:29
tsitsipas-new

Εξαφανισμένος παραμένει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος οφείλει να δώσει το δίπλωμά του στην τροχαία.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, είχε λάβει διορία να καταθέσει μέχρι την Παρασκευή το δίπλωμά του, έτσι ώστε να μην σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος του, ωστόσο, δεν έχει εμφανιστεί μέχρι σήμερα για να το πράξει.

Υπενθυμίζεται ότι τον «έπιασε» κάμερα της Αττικής Οδού να κινείται με 210 χλμ/ώρα και του επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000€ και αφαίρεση διπλώματος, ωστόσο, έναν μήνα μετά δεν έχει παραδώσει το δίπλωμα.

Ο πατέρας του προσπάθησε να καταθέσει το δικό του αντί για εκείνον, αλλά η Τροχαία δεν το δέχτηκε. Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» της τηλεόρασης του ΑΝΤ1, ο Τσιτσιπάς διαθέτει διεθνές δίπλωμα, το οποίο δεν έχει εκδοθεί στην Ελλάδα, κι ως εκ τούτου οι ελληνικές Αρχές δεν μπορούν να το βρουν στα αρχεία τους.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το δίπλωμά του στην τροχαία ενώ μπορεί να οδηγεί ελεύθερα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπορεί να οδηγήσει στην Ελλάδα και σε περίπτωση που το κάνει και «πιαστεί» από τις Αρχές θα ακολουθηθεί η νομική οδός.

Διαβάστε επίσης

Mπλόκα: Απέκλεισαν από στεριά και θάλασσα το λιμάνι του Βόλου – Οι αγρότες με τα τρακτέρ και οι ψαράδες με τα καΐκια (Video/Photos)

Πόπη Παπανδρέου: Στη λίστα του Politico με τα 28+10 πιο «επιδραστικά» πρόσωπα της Ευρώπης για το 2026

Καιρός: Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά για το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου – Τι λέει για τα Χριστούγεννα 


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eurovision-2026_austria_1808_1920-1080_new
MEDIA

Eurovision 2026: Ποιες χώρες αποχωρούν από τον διαγωνισμό – Οι απειλές για μποϊκοτάζ και οι νέοι κανόνες

bolos2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Mπλόκα: Απέκλεισαν από στεριά και θάλασσα το λιμάνι του Βόλου – Οι αγρότες με τα τρακτέρ και οι ψαράδες με τα καΐκια – Τελεσίγραφο να αποχωρήσουν μέχρι τη μία το μεσημέρι (Video/Photos)

maxairi 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Διαρρήκτης μαχαίρωσε αστυνομικό που πήγε να τον συλλάβει

limani_elefsina_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαδικασίες-εξπρές για το λιμάνι της Ελευσίνας: Ο διαγωνισμός ανοίγει νέο μέτωπο στον ανταγωνισμό ΗΠΑ – Κίνας

bullying_shutterstockfile
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό στην Αμαλιάδα: 14χρονος εκβίαζε 12χρονο για να μην τον χτυπήσει, του πήρε… 8.200 ευρώ!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpeos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

tarantino dano
LIFESTYLE

«Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις υπερασπίζεται τον Πολ Ντέινο μετά τo «θάψιμο» από τον Ταραντίνο

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

fourna eurutanias
ΕΛΛΑΔΑ

Τα Φουρνά υιοθετούν χωριό της Βοιωτίας μετά τη Ζίτσα Ιωαννίνων - Η προσπάθεια δασκάλας και παπά να μην ερημώσει η ύπαιθρος 

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 12:42
eurovision-2026_austria_1808_1920-1080_new
MEDIA

Eurovision 2026: Ποιες χώρες αποχωρούν από τον διαγωνισμό – Οι απειλές για μποϊκοτάζ και οι νέοι κανόνες

bolos2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Mπλόκα: Απέκλεισαν από στεριά και θάλασσα το λιμάνι του Βόλου – Οι αγρότες με τα τρακτέρ και οι ψαράδες με τα καΐκια – Τελεσίγραφο να αποχωρήσουν μέχρι τη μία το μεσημέρι (Video/Photos)

maxairi 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Διαρρήκτης μαχαίρωσε αστυνομικό που πήγε να τον συλλάβει

1 / 3