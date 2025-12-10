Άφαντος ο Τσιτσιπάς: Δεν έχει ελληνικό δίπλωμα και δεν το παραδίδει στην Τροχαία

Εξαφανισμένος παραμένει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος οφείλει να δώσει το δίπλωμά του στην τροχαία.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, είχε λάβει διορία να καταθέσει μέχρι την Παρασκευή το δίπλωμά του, έτσι ώστε να μην σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος του, ωστόσο, δεν έχει εμφανιστεί μέχρι σήμερα για να το πράξει.

Υπενθυμίζεται ότι τον «έπιασε» κάμερα της Αττικής Οδού να κινείται με 210 χλμ/ώρα και του επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000€ και αφαίρεση διπλώματος, ωστόσο, έναν μήνα μετά δεν έχει παραδώσει το δίπλωμα.

Ο πατέρας του προσπάθησε να καταθέσει το δικό του αντί για εκείνον, αλλά η Τροχαία δεν το δέχτηκε. Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» της τηλεόρασης του ΑΝΤ1, ο Τσιτσιπάς διαθέτει διεθνές δίπλωμα, το οποίο δεν έχει εκδοθεί στην Ελλάδα, κι ως εκ τούτου οι ελληνικές Αρχές δεν μπορούν να το βρουν στα αρχεία τους.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το δίπλωμά του στην τροχαία ενώ μπορεί να οδηγεί ελεύθερα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπορεί να οδηγήσει στην Ελλάδα και σε περίπτωση που το κάνει και «πιαστεί» από τις Αρχές θα ακολουθηθεί η νομική οδός.

Διαβάστε επίσης

Mπλόκα: Απέκλεισαν από στεριά και θάλασσα το λιμάνι του Βόλου – Οι αγρότες με τα τρακτέρ και οι ψαράδες με τα καΐκια (Video/Photos)

Πόπη Παπανδρέου: Στη λίστα του Politico με τα 28+10 πιο «επιδραστικά» πρόσωπα της Ευρώπης για το 2026

Καιρός: Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά για το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου – Τι λέει για τα Χριστούγεννα



