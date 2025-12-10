search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

10.12.2025 21:14

Την τρίτη μείωση των επιτοκίων δανεισμού μέσα στο 2025 ανακοίνωσε η Fed

10.12.2025 21:14
Tην τρίτη συνεχόμενη μείωση επιτοκίων μέσα στο 2025 και στην έκτη συνολικά από τον Σεπτέμβριο του 2024 ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), αμέσως μετά τη διήμερη συνεδρίασή της.

Η μείωση των βασικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης διαμόρφωσε το εύρος του ομοσπονδιακού επιτοκίου στο 3,50% – 3,75%.

Η κίνηση ήταν σε μεγάλο βαθμό προεξοφλημένη από τις αγορές, και ενόψει της αποψινής μείωσης οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων πήραν την ανιούσα.

Παρά τις μειώσεις, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ παραμένει πάνω από τον στόχο του 2%. Ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), ο οποίος είναι και ο προτιμητέος από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, κινείται γύρω στο 2,8% σε ετήσια βάση, ενώ ο κλασικός δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) διαμορφώνεται κοντά στο 3%.

Η Fed επιχειρεί έτσι να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας και στον κίνδυνο αναζωπύρωσης των τιμών. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι οι επόμενες αποφάσεις θα εξαρτηθούν από τα εισερχόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό, την απασχόληση και τη συνολική πορεία της αμερικανικής οικονομίας.

1 / 3