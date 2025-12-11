search
BUSINESS

11.12.2025 08:20

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Υποχώρηση κερδοφορίας, άνοδος χρηματοοικονομικών εσόδων και ισχυρή ρευστότητα

11.12.2025 08:20
admie new

Κάμψη παρουσίασαν τα έσοδα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, τα οποία αντανακλούν το 51% της συμμετοχής της εταιρείας στα κέρδη του Ομίλου ΑΔΜΗΕ. Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 58 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 9,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Την ίδια στιγμή, τα λειτουργικά έξοδα ενισχύθηκαν σημαντικά, φτάνοντας τις 960 χιλ. ευρώ έναντι 805 χιλ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Ανάλογη πορεία είχαν και τα κέρδη προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, τα οποία ανήλθαν σε 57 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 9,5%, κυρίως λόγω της υποχώρησης των εσόδων.

Αντίθετα, άνοδο κατέγραψαν τα χρηματοοικονομικά έσοδα, τα οποία αυξήθηκαν στα 848 χιλ. ευρώ, από 185 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα καθαρά κέρδη της εισηγμένης υποχώρησαν στα 57,7 εκατ. ευρώ, από 63,1 εκατ. ευρώ το 2024. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,25 ευρώ, μειωμένα κατά 8,7% σε σχέση με τα 0,27 ευρώ της προηγούμενης χρονιάς. Η χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας παραμένει ισχυρή, με τα ταμειακά διαθέσιμα στις 30.09.2025 να ανέρχονται σε 44,1 εκατ. ευρώ και μηδενικό εταιρικό χρέος.

Σε επίπεδο αποδόσεων προς τους μετόχους, η Τακτική Γενική Συνέλευση της 2ας Ιουλίου 2025 ενέκρινε τη διανομή του υπολοίπου μερίσματος για τη χρήση 2024, ύψους 14,47 εκατ. ευρώ, ή 0,062 ευρώ ανά μετοχή προ φόρου. Το ποσό καταβλήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2025, με ημερομηνία αποκοπής την 25η Αυγούστου, εξαιρουμένων των 216.000 ιδίων μετοχών.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 10 Ιουλίου 2025 τη διανομή προμερίσματος για τη χρήση 2025, ύψους 27,97 εκατ. ευρώ, ή 0,121 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο καταβλήθηκε στους μετόχους στις 2 Οκτωβρίου 2025 (ημερομηνία αποκοπής: 25.09.2025), επίσης χωρίς τη συμμετοχή των ιδίων μετοχών της εταιρείας.

