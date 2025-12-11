search
Σύμβαση ύψους 1 δισ. υπέγραψε η THEON με την OCCAR για 100.000 συστήματα νυχτερινής όρασης

11.12.2025 08:05
theon occar

Την υπογραφή τροποποίησης σύμβασης με τον ευρωπαϊκό διακυβερνητικό οργανισμό OCCAR ανακοίνωσε η Theon International Plc, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την Hensoldt, για την προμήθεια 100.000 επιπλέον συστημάτων νυχτερινής όρασης (NVGs) προς τις Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις και 4.000 NVGs προς τις Βελγικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η νέα παραγγελία ενεργοποιεί υφιστάμενα δικαιώματα προαίρεσης και έχει συνολική αξία περίπου 1 δισ. ευρώ, αποτελώντας τη μεγαλύτερη σύμβαση στην ιστορία της εταιρείας.

Η τροποποίηση περιλαμβάνει επίσης δικαίωμα προαίρεσης για παροχή υπηρεσιών ύψους περίπου €100 εκατ., ενώ συνιστά τη μεγαλύτερη ενιαία προμήθεια συστημάτων νυχτερινής όρασης που έχει πραγματοποιήσει κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Η νέα σύμβαση έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων παραγγελιών που είχαν υπογραφεί μέσω OCCAR και αφορούσαν 66.000 NVGs για τις Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις και 8.000 για τις Βελγικές, η πλειονότητα των οποίων έχει ήδη παραδοθεί.

Με την τελευταία παραγγελία, ο συνολικός αριθμός συστημάτων που έχουν προβλεφθεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, ανέρχεται σε περίπου 200.000 μονάδες. Η THEON παραμένει ο μεγαλύτερος προμηθευτής συστημάτων νυχτερινής όρασης στην Ευρώπη, εξασφαλίζοντας σημαντική προβλεψιμότητα ανεκτέλεστου έργου έως το 2029.

Η σύμβαση αφορά παραδόσεις του συστήματος νυχτερινής όρασης Mikron, το οποίο χρησιμοποιεί λυχνίες ενίσχυσης φωτός 16 mm της Exosens. Η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει περισσότερες από 400.000 λυχνίες μέσω πρόσφατης επέκτασης της Μακροπρόθεσμης Εμπορικής Συμφωνίας (LTCA) με την Exosens, εκ των οποίων 230.000 προορίζονται για την κάλυψη των νέων παραγγελιών του τέταρτου τριμήνου. Η συμφωνία, σύμφωνα με την εταιρεία, υπερκαλύπτει τις ανάγκες των υφιστάμενων παραγγελιών και αφήνει περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τοπική παραγωγή, μέρος της συναρμολόγησης θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία, στις εγκαταστάσεις της Hensoldt Theon NightVision (HTN) στο Wetzlar. Η HTN αναμένεται να μεταφερθεί σε νέες, μεγαλύτερες εγκαταστάσεις εντός του δευτέρου τριμήνου του 2026, ενώ ο αριθμός εργαζομένων προβλέπεται να τριπλασιαστεί έως το τέλος του επόμενου έτους.

Μετά και τη νέα ανάθεση, οι παραγγελίες της THEON για το 2025 ανέρχονται σε 1,3 δισ., ενώ με την προσμέτρηση των νέων δικαιωμάτων προαίρεσης φθάνουν περίπου τα 2 δισ. Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης ύψους 865 εκατ., ανέρχεται σε σχεδόν 2,4 δισ.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της THEON, Κρίστιαν Χατζημηνάς, δήλωσε ότι η σύμβαση αποτελεί «τη μεγαλύτερη ενιαία παραγγελία συστημάτων νυχτερινής όρασης από ευρωπαϊκό κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ και πιθανόν τη μεγαλύτερη παγκοσμίως». Αναφέρθηκε επίσης στη στρατηγική διασφάλισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και στη συνεχιζόμενη αύξηση της διεθνούς ζήτησης.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και Business Development Director της εταιρείας, Philippe Mennicken, τόνισε ότι τα συστήματα νυχτερινής όρασης «αποτελούν κρίσιμο επιχειρησιακό εξοπλισμό στο σύγχρονο πεδίο μάχης» και επισήμανε την ενίσχυση της ζήτησης τόσο στην Ευρώπη όσο και στην περιοχή Ασίας–Ειρηνικού.

