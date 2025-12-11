Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ώρα του «Φραπέ» – Καταθέτει ο Ξυλούρης που ελέγχεται για επιδοτήσεις 2,5 εκατ. ευρώ  

Δεύτερη και «φαρμακερή» για τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό στο πανελλήνιο με το προσωνύμιο «φραπές» που αναμένεται, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, να καταθέσει σήμερα στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της δικογραφίας για παρατυπίες και πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες επιδοτήσεις, ελέγχεται για 2,5 εκατ. ευρώ καταθέσεις αλλά και για πολυτελή αυτοκίνητα που είχε στην κατοχή του, μεταξύ αυτών και μια Jaguar, δείγμα, όπως επισημάνθηκε αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Η αξιοσημείωτη περιουσία του, που δεν φαίνεται να δικαιολογείται και οι ύποπτες ροές χρημάτων τον ανέδειξαν ως βασικό πρόσωπο στις έρευνες που αφορούν υποθέσεις διαφθοράς, επιδοτήσεων και πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας για την αγροτική χρηματοδότηση.

Με ντοσιέ και φακέλους

Ο Γιώργος Ξυλούρης έχει δηλώσει πως αυτή τη φορά θα πάει στην επιτροπή. Προφανώς και εάν εμφανιστεί και δεν …στρίψει στο παρά πέντε, θα πρέπει να εξηγήσει τι άλλαξε από τις 20 Νοεμβρίου, οπότε και είχε επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής.

«Θα πάω με φορτωτή, γεμάτο με ντοσιέ, φακέλους και στοιχεία. Θα μιλήσω για όλους, για όλους. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Και πολλοί θα τρέχουν μετά. Θα έχουμε… μαραθώνιο», έχει δηλώσει σε συνέντευξή του και λίγες ημέρες αργότερα θέλησε να ρίξει τους τόνους. «Δεν θα κάψω κανέναν με την κατάθεσή μου στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε φωτιά κρατώ να κάψω κανέναν, ούτε κάρβουνα έχω μαζί μου», είπε σε άλλη του συνέντευξη.

Θύελλα αντιδράσεων μετά την άρνηση να καταθέσει

Το πρώτο… ραντεβού του Γιώργου Ξυλούρη με τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής είχε κλειστεί για τις 20 Νοεμβρίου. Ωστόσο, τη «σκαπούλαρε» αρνούμενος να προσέλθει, επικαλούμενος το δικαίωμα στη σιωπή, γεγονός που πυροδότησε κατηγορίες περί συγκάλυψης.

Η ΝΔ ανέφερε ότι η απόφασή του να μην προσέλθει τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου και αποφάσισε να τον στείλει στον εισαγγελέα προκειμένου να κρίνει εάν έχει τελέσει το αδίκημα της απείθειας. Τη βίαιη προσαγωγή του είχε ζητήσει το ΠΑΣΟΚ με τη Μιλένα Αποστολάκη να επισημαίνει ότι ο Γιώργος Ξυλούρης έχει υποχρέωση αυτοπρόσωπης εμφάνισης και μαρτυρίας, καθώς δεν του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, ούτε έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου ή του υπόπτου. Να εκδοθεί ένταλμα βίαιης προσαγωγής αιτήθηκε κι ο ΣΥΡΙΖΑ και τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης.

«Μαφιόζικοι» διάλογοι

Ο επονομαζόμενος «φραπές» κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε «μαφιόζικους», όπως χαρακτηρίστηκαν διαλόγους που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία της Ευρωπαϊκής εισαγγελέας.

Σε έναν μάλιστα, από τους διαλόγους που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛΑΣ συνομιλεί με υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την Παρασκευή Τυχεροπούλου και ακούγεται να λέει: «Δηλαδή αυτή η Τυχεροπούλου ρε μ@@α, αυτή η Τυχεροπούλου, αν την είχα σκοτώσει, τώρα θα ήμουν έξω. Θα είχανε φάει και ένα πενηντάρι οι δικηγόροι και είμαστε εντάξει…».

Η ίδια η Παρασκευή Τυχεροπούλου στην κατάθεσή της είχε περιγράψει ένα καθεστώς φόβου, απειλών και τρομοκράτησης εις βάρος της, αναφέροντας ακόμη, πως ο Ξυλούρης είχε φτάσει στο σημείο να βρει το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού της και είχε μιλήσει με τα παιδιά της.

Από την άλλη, ο «φραπές» έχει δηλώσει σε συνέντευξή του πως με την κ. Τυχεροπούλου και τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελο Σημανδράκο είχαν δειπνήσει σε ταβέρνα στη Γλυφάδα, αποκαλύπτοντας δε, ότι η ίδια ήταν vegan και χρειάστηκε να παραγγείλουν ψάρι από την διπλανή ταβέρνα. «Με την κα Τυχεροπούλου πήγαμε και φάγαμε παρέα και με τον Σημανδράκο στη Γλυφάδα. Εκεί έμαθα ότι είναι vegan και δεν τρώει κρέας και της παραγγείλαμε ψάρι από άλλη ταβέρνα. Και ξαναπήγαμε και φάγαμε αρχές Σεπτέμβρη, ίδια παρέα. Να βγάλουμε πόσες φορές πήρε την κόρη μου, πόσες εμένα, πόσες φορές την πήρα εγώ», έχει δηλώσει.

Η κατάθεσή του έχει προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί.

