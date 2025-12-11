Γεωργιάδης: «Χριστουγεννιάτικος μποναμάς» ο Προσωπικός Βοηθός για τους πολίτες» – Λειτουργεί από σήμερα στην εφαρμογή MyHealth app

Πρεμιέρα κάνει σήμερα ο ψηφιακός Προσωπικός Βοηθός, ένα νέο έξυπνο εργαλείο που βοηθά τους πολίτες να βρίσκουν όλα τα ιατρικά τους δεδομένα στο κινητό τους …με ένα κλικ!

Πρόκειται για ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα που εμφανίζεται ήδη στην εφαρμογή myHealth app μέσω του οποίου ο πολίτης μπορεί να εντοπίσει άμεσα τις διαγνώσεις του, τη φαρμακευτική του αγωγή καθώς και τα φαρμακεία που έχει παραλάβει τις ιατρικές του συνταγές, τις μελλοντικές επεμβάσεις που έχει προγραμματίσει ή που ήδη έχει κάνει αλλά και τα αποτελέσματα των εξετάσεών του καθώς και να αναζητήσει το ιστορικό των εμβολίων του και πολλά ακόμη.

Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή παρουσίασαν οι αρμόδιοι υπουργοί Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το νέο εργαλείο στηρίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και υλοποιήθηκε από την ΗΔΙΚΑ.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επεσήμανε ότι πρόκειται για μία νέα εποχή στην υγεία, κάνοντας μια γρήγορη επίδειξη των δυνατοτήτων της ψηφιακής εφαρμογής: Ζήτησε τα επίπεδα χοληστερίνης του από την τελευταία του εξέταση μέσω του κινητό του τηλεφώνου και αμέσως εμφανίστηκαν στην οθόνη.

Ακόμη τόνισε ότι ο Ψηφιακός Βοηθός αποτελεί ένα «χριστουγεννιάτικο δώρο» για τους Έλληνες χρήστες το οποίο ανοίγει το δρόμο για μια πραγματικά νέα εποχή στην υγεία, με έμφαση στην πρόληψη.

«Θέλουμε να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη, ευκολότερη» είπε ο κ. Γεωργιάδης και κάλεσε όλους τους πολίτες να κατεβάσουν την εφαρμογή MyHealthApp.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, αφού αναφέρθηκε στην εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των δύο Υπουργείων και της ΗΔΙΚΑ επεσήμανε ότι : «Ο Ψηφιακός Βοηθός δεν υποκαθιστά τον γιατρό! Λειτουργεί ως ένα συμπληρωματικό εργαλείο για να κάνει τη ζωή μας ευκολότερη».

Τόνισε ότι ο Ψηφιακός Βοηθός παρέχει απλώς πληροφορίες και οργανώνει το ιατρικό ιστορικό, χωρίς να μπορεί να δώσει ιατρικές συμβουλές ή να αντικαταστήσει την κρίση του γιατρού. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι δεν απαντά σε ερωτήσεις όπως «δεν νιώθω καλά, τι χάπια να πάρω».

