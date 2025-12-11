Μαρινάκης για τους οργισμένους βουλευτές της ΝΔ: Αντιλαμβάνομαι την πίεση, αλλά δεν γινόταν αλλιώς

Την απόφαση της κυβέρνησης να καθυστερήσουν οι καταβολές των επιδοτήσεων στους αγρότες, προκειμένου να δοθεί το «πράσινο φως» από την Κομισιόν, δικαιολόγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, προσπαθώντας να αμβλύνει τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν από τη χθεσινή θυελλώδη συνεδρίαση βουλευτών της ΝΔ με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, και τον προσωρινό πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αντιλαμβανόμαστε, αλλά…

Ο Π. Μαρινάκης σημείωσε ότι «νομίζω ότι η πιο σωστή αντίδραση είναι αυτή η οποία ακούγεται κυρίως από την κοινωνία και από ανθρώπους και από το κόμμα μας και από βουλευτές μας, “γιατί συνολικά η πολιτεία άργησε;”. Ευτυχώς που έστω και τώρα γίνονται έλεγχοι. Ευτυχώς που με προσωπική απόφαση του Πρωθυπουργού περνάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Γιατί αν δεν γίνονταν αυτά, το πιο πιθανό είναι με βάση και επίσημο έγγραφο της Κομισιόν να μην είχαμε πληρωμές. Δηλαδή δεν είναι το δίλλημα πληρωμές με κάποια καθυστέρηση περίπου ενός μήνα ή πιο γρήγορες πληρωμές. Τα δύο ενδεχόμενα ήταν οι πληρωμές αυτές όπως γίνονται […] ή καθόλου πληρωμές».

«Αντιλαμβάνομαι την πίεση που δέχονται οι άνθρωποι αυτοί, γιατί άργησαν κάποιες πληρωμές περίπου ένα μήνα σε σχέση με το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές και γίνονται και συνεχίζονται και θα ολοκληρωθούν, όπως έχει υποσχεθεί το υπουργείο και ο αντιπρόεδρος μέχρι το τέλος του έτους και θα είναι και παραπάνω λεφτά από πέρσι», συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να επισημάνει ότι «πρέπει να σεβόμαστε τον ρόλο των ανθρώπων, οι οποίοι εκπροσωπούν την κάθε εκλογική περιφέρεια, τον κάθε νομό στη Βουλή. Οι βουλευτές είναι εκπρόσωποι των πολιτών στη Βουλή και όχι της Βουλής στους πολίτες. Πάνω από όλα, δηλαδή, εκπροσωπούν κάθε τοπική κοινωνία, όλους τους πολίτες».

Ωστόσο, επέμεινε ότι «δεν είναι εύκολο αυτό που συμβαίνει, αλλά για πρώτη φορά η Ελλάδα των 3 δισεκατομμυρίων που έχει υποστεί ως πρόστιμα σε διάστημα περίπου 30 ετών – 3 δισεκατομμύρια, είναι πολλά τα λεφτά – έχει έναν τρόπο πληρωμών, όπου οι έντιμοι θα πάρουν αυτά που αξίζουν. Θα πάρουν παραπάνω στο τέλος της ημέρας. Αυτό οφείλουμε όλοι, με τον όποιο θεσμικό ρόλο έχει ο καθένας μας, όσοι έχουμε δημόσιο λόγο, όσο δύσκολο κι αν είναι αυτή την περίοδο, να το μεταφέρουμε στους πολίτες, στους αγρότες, σε όλους».

Περιμένουμε τους αγρότες

Παράλληλα, επανέλαβε, απευθυνόμενος στους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα, ότι «είμαστε εδώ και αναμένουμε τους εκπροσώπους που θα ορίσουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα για να γίνει η συνάντηση. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το είπαμε χθες. Χθες το είπαμε υπό τη μορφή έκκλησης, γιατί όσο συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις τόσο παραπάνω ταλαιπωρείται η κοινωνία και δημιουργούνται τεράστιοι κίνδυνοι. […] Υπάρχει κίνδυνος για αύξηση τιμών σε λαϊκές αγορές, όπως είδαμε στην Κρήτη, καθυστερούν ζωτικής σημασίας θεραπείες, ακόμη και για καρκινοπαθείς συμπολίτες μας. Αγωνιούν οι ξενοδόχοι σε πόλεις και ειδικά στην ελληνική περιφέρεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Τρίκαλα ενόψει των εορταστικών ημερών».

«Θέλουμε να ακούσουμε τα αιτήματα των αγροτών. Έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι είμαστε η Κυβέρνηση που προχωράει σε πράξεις, σε πολιτικές και δεν μένει στα λόγια, χωρίς όμως να δημιουργεί συνθήκες μαξιμαλισμού και εκτροπής των οικονομικών. Δεν πρόκειται να το κάνουμε ποτέ εμείς αυτό. Αλλά διάλογος δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ασυδοσία ή όπως και να χει, ταλαιπωρία της κοινωνίας. Άρα, εδώ είμαστε να τους ακούσουμε, αφού το ξαναλέω για άλλη μια μέρα, εμείς περιμένουμε να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί, οι οποίοι θα έρθουν, με ποιους θα συνομιλήσει η Κυβέρνηση», υπογράμμισε.

