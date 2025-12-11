search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 14:10
ΚΟΣΜΟΣ

11.12.2025 13:40

Ο Τραμπ θέλει Αμερικανό υποστράτηγο για να διοικεί τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα, σύμφωνα με το Axios

11.12.2025 13:40
traump new

Η κυβέρνηση του Τραμπ σχεδιάζει να διορίσει έναν Αμερικανό υποστράτηγο για να διοικήσει την Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) στη Γάζα, όπως μετέδωσε σήμερα ο αμερικανικός ενημερωτικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς και δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει άμεσα τις αναφορές αυτές.

Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, που υιοθετήθηκε στις 17 Νοεμβρίου, έδωσε την εξουσιοδότηση σε ένα Συμβούλιο Ειρήνης και στις χώρες που συνεργάζονται με αυτό να δημιουργήσουν μια προσωρινή Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Μάικ Γουόλτς, που επισκέφθηκε το Ισραήλ αυτή την εβδομάδα, δήλωσε στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλους αξιωματούχους ότι η κυβέρνηση του Τραμπ πρόκειται να ηγηθεί της ISF και θα διορίσει έναν υποστράτηγο ως διοικητή της, σύμφωνα με τον Axios.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους χθες, Τετάρτη ότι η ανακοίνωση για το ποιοι παγκόσμιοι ηγέτες θα στελεχώσουν το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα αναμένεται να γίνει στις αρχές της επόμενης χρονιάς.

Το ψήφισμα, που εκπονήθηκε από τις ΗΠΑ, περιέγραψε το Συμβούλιο Ειρήνης ως μεταβατική διοίκηση που θα «ορίσει το πλαίσιο και θα συντονίσει τη χρηματοδότηση για την εκ νέου ανάπτυξη της Γάζας» σύμφωνα με το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου με την ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

