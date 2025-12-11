Οργή ΣΥΡΙΖΑ για το… άφωνο σόου του «Φραπέ»: «Οι στημένες Επιτροπές γελοιοποιούν και εξευτελίζουν το κοινοβούλιο»

Την οργισμένη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί το… σόου που δίνει σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής, Γιώργος «Φραπές» Ξυλούρης, ο οποίος εμφανίστηκε στην επιτροπή, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, χωρίς βέβαια να εξηγήσει γιατί, και αρνείται να απαντήσει σε οιαδήποτε ερώτηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «εμφανώς “δασκαλεμένος” από το Μέγαρο Μαξίμου, παραβιάζει τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και τον Νόμο. Η σιωπή, όμως, είναι συνενοχή. Η Εξεταστική Επιτροπή οφείλει να περισώσει το κύρος της και να τον στείλει με τη διαδικασία του αυτοφώρου στον αρμόδιο εισαγγελέα».

«Βέβαια», συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, «οι μεθοδεύσεις της ΝΔ και των “γαλάζιων” κομματαρχών δεν προκαλούν, πλέον, καμία έκπληξη. Πρόσφατα, ο κ. Σταμάτης Τρίμπαλης, “αχυράνθρωπος” του κατηγορούμενου επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου, ομολόγησε ότι, πριν από την κατάθεσή του στις 22 Σεπτεμβρίου 2022 στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, είχε λάβει τις ερωτήσεις των μελών της ΝΔ».

«Οι στημένες Επιτροπές γελοιοποιούν και εξευτελίζουν το κοινοβούλιο και προκαλούν την οργή των πολιτών», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι «ο θεσμικός κατήφορος με στόχο τη συγκάλυψη φέρει φαρδιά – πλατιά την υπογραφή του ενορχηστρωτή των σκανδάλων, Κυριάκου Μητσοτάκη».

