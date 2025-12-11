Τσίπρας: Οι «εντός», οι «εκτός» και οι επόμενες κινήσεις – Σε πρώτο πλάνο η προσπάθεια για ανάδειξη νέων στελεχών

Η προαναγγελία της δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του βιβλίου του στο Παλλάς έχει δημιουργήσει έντονες αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό και ιδίως στον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς.

Ο πρώην πρωθυπουργός συνεχίζει προς το παρόν την παρουσίαση του βιβλίου του με εκδηλώσεις σε διάφορες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, εκδηλώσεις που, όπως φάνηκε και από το Παλλάς, είναι κατ’ ουσίαν πολιτικές συγκεντρώσεις. Μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις ο Αλέξης Τσίπρας θα επιχειρήσει να επανενεργοποιήσει τη σχέση του με το κοινό. Επόμενος σταθμός στις 16 Δεκεμβρίου είναι η Πάτρα, μια πόλη που έχει έντονο το προοδευτικό στοιχείο και αντίστοιχο ακροατήριο.

Ωστόσο, πλέον, η ομιλία του στο Παλλάς έχει τροφοδοτήσει έντονες συζητήσεις για το πώς θα είναι το νέο σχήμα, ποια πρόσωπα θα περιλαμβάνει, ποια θα είναι τα νέα πρόσωπα τα οποία θα θελήσει να τον «πλαισιώσουν» και τέλος, αν θα έχει και κάποια «μπαρουτοκαπνισμένα» πολιτικά στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά.

«Ρεζερβέ» στην πρώτη θέση για κανέναν

Ο πρώην πρωθυπουργός όχι μόνο έχει πάρει σαφείς αποστάσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ – το έδειξε και με την παραίτησή του στις 6 Οκτωβρίου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος – μα ασκεί και πολύ αυστηρή κριτική στις ηγεσίες και το πολιτικό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, που μέχρι το 2023 αποτελούσαν ενιαίο σχήμα.

Από την Αμαλίας παραπέμπουν επανειλημμένως δε στην αναφορά του πως στο ταξίδι που ξεκινά, μέσα από τις πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης, δεν υπάρχει «ρεζερβέ» για την πρώτη θέση. Όλοι είναι «ευπρόσδεκτοι» ως απλοί συνεπιβάτες, σημείωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας σαφές το ποιοι είναι οι όροι για όσους θέλουν να ακολουθήσουν – και το «όλοι» είναι σχετικό, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καθόλου κριτήρια ακόμη και για τους «απλούς συνεπιβάτες».

Οι «εντός»

Υπό αυτό το πρίσμα έχει ενδιαφέρον το ποιοι φαίνεται να παίρνουν «προσκλητήριο» και ποιοι όχι. Καταρχάς, στα πρόσωπα που θεωρείται ότι ο Αλέξης Τσίπρας συγκαταλέγει στους σχεδιασμούς του είναι η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία διαχρονικά ανήκει στον κύκλο των στενών συνομιλητών του, ακόμη και μετά την αποχώρησή του από την ηγεσία του κόμματος. Ένα ακόμη πρόσωπο που θεωρείται ότι έχει λάβει το «πράσινο φως» είναι ο Κώστας Ζαχαριάδης, στέλεχος της νεότερης γενιάς και θερμός υποστηρικτής του Αλέξη Τσίπρα, με ρόλο στη διατήρηση ανοιχτών γεφυρών με τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο μέσα και από τον δήμο της Αθήνας.

Επίσης, είναι πιθανό το «προσκλητήριο» να λάβει και ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ανατολικής Αττικής Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος με δηλώσεις του δίνει ισχυρό σήμα υποστήριξης του πρώην πρωθυπουργού και του νέου εγχειρήματός του.

Αίσθηση επίσης έχει προκαλέσει η περίπτωση του Γιώργου Κατρούγκαλου, υπό την έννοια ότι ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του τον καλύπτει σε σχέση με το ασφαλιστικό, ενώ «ελαφρύνει» κατά πολύ το μερίδιο ευθύνης του στην ήττα του 2023, καθώς όπως περιγράφει οι δηλώσεις του για τις εισφορές ήρθαν να προστεθούν σε μια ήδη επιβαρυμένη εικόνα που σταδιακά διαμορφώθηκε από το 2019 μέχρι το 2023.

Επίσης, το ενδιαφέρον εστιάζεται και σε πρόσωπα από τη Νέα Αριστερά όπως η Έφη Αχτσιόγλου και ο Αλέξης Χαρίτσης, για τους οποίους ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποκαλύψει στο βιβλίο του ότι επιχείρησε να τους δώσει το «δαχτυλίδι» μετά την ήττα του 2023 αλλά αρνήθηκαν. Παρά την αυστηρή κριτική που δέχεται στο βιβλίο η Έφη Αχτσιόγλου, έχει τοποθετηθεί πολύ προσεκτικά και σε ήπιους τόνους μετά το βιβλίο και την ομιλία Τσίπρα στο Παλλάς. Ο Αλέξης Χαρίτσης αντιμετωπίζεται πιο ευνοϊκά στο βιβλίο, ωστόσο δεν έλλειψε εκ μέρους του η αιχμηρή κριτική προς τον Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με τα όσα είπε στο Παλλάς για την προοδευτική αντιπολίτευση.

Οι «εκτός»

«Εκτός» του νέου εγχειρήματος θεωρούνται πάντως πρόσωπα με τα οποία ο Αλέξης Τσίπρας καθιστά σαφές από το βιβλίο του ότι έχει έρθει σε ρήξη μαζί τους ή έχει πάρει αποστάσεις. Από τη μία είναι ο Νίκος Παππάς, τον οποίο χαρακτηρίζει «επιπόλαιο» και παράλληλα του προσάπτει επιθετικότητα (στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών) και τοξικότητα στο εσωκομματικό τοπίο, αλλά και ο Παύλος Πολάκης. Τα δύο στελέχη αντιμετωπίζουν βέβαια με διαφορετικό τρόπο τον Αλέξη Τσίπρα, με τον Παύλο Πολάκη να είναι ανοιχτά επικριτικός, ενώ έχει διαφωνήσει και με την παραίτηση Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, εκτιμώντας ότι είναι μια κίνηση ανταγωνιστική προς το κόμμα.

Άλλα πρόσωπα που φαίνεται πως μένουν εκτός του νέου εγχειρήματος, ενδεικτικά πάντα, είναι η Ρένα Δούρου (αν και τηρεί πολύ χαμηλούς τόνους όλο αυτό το διάστημα), η Έλενα Ακρίτα, ο Χρήστος Σπίρτζης.

Προτεραιότητα το «νέο» και άφθαρτο

Σε κάθε περίπτωση πάντως, το μείζον για τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται πως είναι η ανάδειξη νέων πολιτικών στελεχών, ακόμη και αν πρόκειται για πρόσωπα που υπήρχαν στο ευρύτερο επιτελείο του τα προηγούμενα χρόνια σε τεχνοκρατικούς ρόλους, όπως η σημερινή συντονίστρια του Ινστιτούτου Ευγενία Φωτονιάτα, της οποίας η παρέμβαση στην εκδήλωση του Παλλάς προκάλεσε θετική αίσθηση. Πάντως, από την πρώτη στιγμή της παραίτησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ, από το επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού τονίζουν ότι διαχρονικά προσπαθεί να αναδείξει νέα πρόσωπα και αυτό θα κάνει και τώρα, καθώς στόχος του είναι να συμβολίσει το «νέο» και να μεταδώσει έναν «φρέσκο» αέρα στην πολιτική, όπως είπε και στο Παλλάς. Σαφώς αναμένεται να δώσει ρόλους και σε «παλιούς» που όμως φέρουν τον συμβολισμό της «κυβερνησιμότητας», δηλαδή δίνουν το στίγμα ότι έχουν τεχνοκρατική εμπειρία διακυβέρνησης (Χουλιαράκης, Δ. Λιάκος, κ.ά).

