«The Brutalist»: H εκπληκτική ταινία των 3 Oscar στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Και αυτή η Κυριακή (14/12) έχει Oscarικό αριστούργημα στη ζώνη SundayPremiere της Nova, στο Novacinema1! Η ταινία «TheBrutalist» (2024, διάρκειας 215’) που διακρίθηκε στα Oscar 2025, με 3 βραβεία, Α’ Ανδρικού Ρόλου στον Adrien Brody, Φωτογραφίας και Πρωτότυπης Μουσικής), έρχεται να καθηλώσει τους σινεφίλ.

Στη δραματική ταινία με τους Adrien Brody, Guy Pearce, Felicity Jones και σκηνοθεσία του Brady Corbet που θα απολαύσουν οι σινεφίλ, το 1947, ένας οραματιστής αρχιτέκτονας ξεφεύγει από τον τρόμο του πολέμου και προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή του σε μια νέα χώρα. Η αριστουργηματική συνέχεια την Κυριακή 14/12 (22:00).

