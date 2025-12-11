search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025
11.12.2025

«The Brutalist»: H εκπληκτική ταινία των 3 Oscar στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

11.12.2025 12:47
Και αυτή η Κυριακή (14/12) έχει Oscarικό αριστούργημα στη ζώνη SundayPremiere της Nova, στο Novacinema1! Η ταινία «TheBrutalist» (2024, διάρκειας 215’) που διακρίθηκε στα Oscar 2025, με 3 βραβεία, Α’ Ανδρικού Ρόλου στον Adrien Brody, Φωτογραφίας και Πρωτότυπης Μουσικής), έρχεται να καθηλώσει τους σινεφίλ.

Στη δραματική ταινία με τους Adrien Brody, Guy Pearce, Felicity Jones και σκηνοθεσία του Brady Corbet που θα απολαύσουν οι σινεφίλ, το 1947, ένας οραματιστής αρχιτέκτονας ξεφεύγει από τον τρόμο του πολέμου και προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή του σε μια νέα χώρα. Η αριστουργηματική συνέχεια την Κυριακή 14/12 (22:00).

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

