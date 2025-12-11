search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 14:08
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.12.2025 12:38

Θριαμβευτική Πρεμιέρα για το “TheSundayLuxShow” – Μια μουσική κινηματογραφική εμπειρία στο Lux στο Μεταξουργείο

11.12.2025 12:38
sundaylux-2

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα του TheSundayLuxShow, της νέας μουσικο–κινηματογραφικής παράστασης αφιερωμένης στη μαγεία της κινηματογραφικής μουσικής. Ο Γιάννης Σκυλλάς και η Κωνσταντίνα Αγαπάκη καθήλωσαν το κοινό με τις ερμηνείες τους, συνοδευόμενοι απότ τους εξαιρετικούς CosmosBand..

Το ιστορικό νεοκλασικό Λούξ στο Μεταξουργείο, με το ψηλοτάβανο περιβάλλον, τις πέτρινες τοιχοποιίες και τα ασπρόμαυρα πλακάκια-σκακιέρα, δημιούργησε το ιδανικό σκηνικό για μια παράσταση που συνδύασε μουσική, εικόνα και συναίσθημα.

Η επιβλητική σκηνή με το κόκκινο βελούδο και ο εντυπωσιακός προτζέκτορας 3×6 μέτρων μετέτρεψαν κάθε τραγούδι σε μια πλήρη κινηματογραφική εμπειρία, καθώς παράλληλα προβάλλονταν χαρακτηριστικές σκηνές από αγαπημένες ταινίες. Στην σκηνοθεσία και στις προβολές είναι ο Λεωνίδας Κεχαγιάς.

Το κοινό υπήρξε θερμό, ποιοτικό και ενθουσιώδες, γεμίζοντας τον χώρο με ενέργεια και συμμετοχή από την πρώτη έως την τελευταία στιγμή. Η παράσταση συγκίνησε, ψυχαγώγησε και απέδειξε ότι η μουσική του κινηματογράφου μπορεί να ζωντανέψει με τρόπο μοναδικό όταν συνδυάζεται με εικόνα, ερμηνεία και μια προσεγμένη ατμόσφαιρα.

Μετά τη λαμπερή αυτή έναρξη, το “TheSundayLuxShow” συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, κάθε Κυριακή στις 20:00 υποσχόμενο ακόμη περισσότερες στιγμές που θα ταξιδέψουν το κοινό μέσα από τον κόσμο της 7ης τέχνης.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alexiptwto-aeroplano
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο video: Αλεξίπτωτο τυλίγεται σε φτερό αεροπλάνου με τον χρήστη του να αιωρείται στο κενό

iliopoulos_1112_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νάσος Ηλιόπουλος ισοπέδωσε τον «Φραπέ»: «Αν δεν σεβόσασταν την επιτροπή θα ψάχνατε δικηγόρο και 50.000 ευρώ;»

ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Iσόβια στον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς

deh-quiet-234
BUSINESS

ΔΕΗ: «Quiet Hour» στο δίκτυο καταστημάτων για πιο συμπεριληπτική εμπειρία των πελατών της

lugano-1
TRAVEL

Η ελβετική πόλη που «αγαπά» τις πληρωμές με Bitcoin

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 14:08
alexiptwto-aeroplano
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο video: Αλεξίπτωτο τυλίγεται σε φτερό αεροπλάνου με τον χρήστη του να αιωρείται στο κενό

iliopoulos_1112_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νάσος Ηλιόπουλος ισοπέδωσε τον «Φραπέ»: «Αν δεν σεβόσασταν την επιτροπή θα ψάχνατε δικηγόρο και 50.000 ευρώ;»

ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στη Φολέγανδρο: Iσόβια στον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς

1 / 3