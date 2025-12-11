Θριαμβευτική Πρεμιέρα για το “TheSundayLuxShow” – Μια μουσική κινηματογραφική εμπειρία στο Lux στο Μεταξουργείο

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα του “TheSundayLuxShow”, της νέας μουσικο–κινηματογραφικής παράστασης αφιερωμένης στη μαγεία της κινηματογραφικής μουσικής. Ο Γιάννης Σκυλλάς και η Κωνσταντίνα Αγαπάκη καθήλωσαν το κοινό με τις ερμηνείες τους, συνοδευόμενοι απότ τους εξαιρετικούς CosmosBand..

Το ιστορικό νεοκλασικό Λούξ στο Μεταξουργείο, με το ψηλοτάβανο περιβάλλον, τις πέτρινες τοιχοποιίες και τα ασπρόμαυρα πλακάκια-σκακιέρα, δημιούργησε το ιδανικό σκηνικό για μια παράσταση που συνδύασε μουσική, εικόνα και συναίσθημα.

Η επιβλητική σκηνή με το κόκκινο βελούδο και ο εντυπωσιακός προτζέκτορας 3×6 μέτρων μετέτρεψαν κάθε τραγούδι σε μια πλήρη κινηματογραφική εμπειρία, καθώς παράλληλα προβάλλονταν χαρακτηριστικές σκηνές από αγαπημένες ταινίες. Στην σκηνοθεσία και στις προβολές είναι ο Λεωνίδας Κεχαγιάς.

Το κοινό υπήρξε θερμό, ποιοτικό και ενθουσιώδες, γεμίζοντας τον χώρο με ενέργεια και συμμετοχή από την πρώτη έως την τελευταία στιγμή. Η παράσταση συγκίνησε, ψυχαγώγησε και απέδειξε ότι η μουσική του κινηματογράφου μπορεί να ζωντανέψει με τρόπο μοναδικό όταν συνδυάζεται με εικόνα, ερμηνεία και μια προσεγμένη ατμόσφαιρα.

Μετά τη λαμπερή αυτή έναρξη, το “TheSundayLuxShow” συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, κάθε Κυριακή στις 20:00 υποσχόμενο ακόμη περισσότερες στιγμές που θα ταξιδέψουν το κοινό μέσα από τον κόσμο της 7ης τέχνης.