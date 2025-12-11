search
11.12.2025 17:31

Τσίπρας: Επίθεση στην κυβέρνηση για τους αγρότες – «Αυτοί που διεκδικούν το δίκιο τους δεν είναι εγκληματίες»

Παρέμβαση για τους αγρότες πραγματοποιεί ο Αλέξης Τσίπρας μέσω instagram, θέτοντας αρχικά το ερώτημα αν «έχουν δίκιο που εξεγείρονται», δίνοντας επί της ουσίας την απάντηση παραθέτοντας στοιχεία για το κόστος παραγωγής, το κόστος της ενέργειας και την έλλειψη στήριξης από το Ταμείο Ανάκαμψης επιτιθέμενος στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ανεξέλεγκτα καρτέλ.

Η ανάρτηση Τσίπρα

«Έχουν δίκιο οι αγρότες που εξεγείρονται; Πάμε να δούμε. Τα τελευταία χρόνια το κόστος παραγωγής αυξάνεται σταθερά από 8 -10% ετησίως. Η ψαλίδα των τιμών των προϊόντων από το χωράφι στο ράφι πλέον είναι 3 έως 4 φορές επάνω.

Το ενεργειακό κόστος αυξήθηκε κατά 40%, ενώ οι ενεργειακές κοινότητες που εμείς σχεδιάσαμε το 2018 για τους παραγωγούς άνοιξαν τελικά μόνο για χάρη των μεγάλων εταιρειών ενέργειας. Η εκτιμώμενη ζημιά φέτος με την ευλογιά των προβάτων ανήλθε στα 750 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αποζημιώσεις μόλις στα 15.

Έξι χρόνια τώρα δεν υπήρξε κανένας σχεδιασμός στήριξης, αφού μόλις το 4% του ταμείου ανάκαμψης πήγε στον αγροτικό τομέα.

Πού υπήρξε στήριξη; Στους «φραπέδες», στους «χασάπηδες» και εξαιτίας αυτών φέτος οι επιδοτήσεις που θα έπρεπε να δοθούν σε όσους τις είχαν πραγματικά ανάγκη θα μειωθούν και θα καθυστερήσουν. Γιατί η κυβέρνηση έφαγε «πόρτα» από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξαιτίας της αποκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Είναι λοιπόν οι αγρότες που αντιδρούν με οργή εγκληματική οργάνωση; Αυτοί που διεκδικούν το δίκιο τους δεν είναι εγκληματίες.

Σε μια σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα για εγκληματίες θα έπρεπε να κατηγορηθούν όσοι ενορχήστρωσαν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και έφαγαν τα λεφτά των αγροτών μοιράζοντας τα σε φίλους. Όσοι έστησαν το σκάνδαλο των υποκλοπών. Όσοι έχουν στήσει αυτό το πανηγύρι με τις απευθείας αναθέσεις. Όσοι αφήνουν τα καρτέλ ανεξέλεγκτα να αγοράζουν φτηνά από τους παραγωγούς και να πουλάνε πανάκριβα στους καταναλωτές. Ποιοι είναι αυτοί; Νομίζω μπορείτε να το μαντέψετε», καταλήγει.

