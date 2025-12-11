Ζελένσκι: Ανοιχτό το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για το εδαφικό – «Ο ουκρανικός λαός πρέπει να έχει τον λόγο»

Ανοιχτό το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για το ζήτημα του εδαφικού ελέγχου στην ανατολική Ουκρανία άφησε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια προσπάθεια να «σπάσει» το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα, Πέμπτη 11/12, ότι το Κίεβο παρουσίασε στις ΗΠΑ μια ενημερωμένη εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου.

Εκτός από το σχέδιο των 20 σημείων, το ειρηνευτικό πλαίσιο θα περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας και μια συμφωνία για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, πρόσθεσε ο ίδιος.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Ζελέσνκι είπε ότι οι ΗΠΑ συζήτησαν την ιδέα της δημιουργίας μιας «ελεύθερης οικονομικής ζώνης» σε τμήματα της ανατολικής Ουκρανίας όπου τα στρατεύματα του Κιέβου θα αποσυρθούν, αλλά οι όποιες εδαφικές παραχωρήσεις θα πρέπει να τεθούν σε δημοψήφισμα.

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις

Η Ρωσία απαιτεί εδώ και καιρό από την Ουκρανία να παραδώσει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς – που περιλαμβάνει τμήματα των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, τα οποία ο ρωσικός στρατός δεν έχει καταφέρει να καταλάβει σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της εισβολής – με αντάλλαγμα την ειρήνη. Τώρα αυτή η απόφαση θα μπορούσε να περάσει στα χέρια του λαού, μέσω δημοψηφίσματος.

Ο Ζελένσκι είπε σήμερα: «Οι Ρώσοι θέλουν ολόκληρο το Ντονμπάς – δεν το δεχόμαστε… Πιστεύω ότι ο ουκρανικός λαός θα απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Είτε με τη μορφή εκλογών, είτε με δημοψήφισμα, ο ουκρανικός λαός πρέπει να έχει τον λόγο».

Διπλωμάτες από την Ουκρανία, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία έχουν εμπλακεί εδώ και μήνες σε δύσκολες διαπραγματεύσεις, ανταλλάσσοντας προτάσεις και αντιπροτάσεις στην προσπάθεια να επιτευχθεί συναίνεση.

Βασικό αγκάθι, οι εδαφικές παραχωρήσεις που ζητά η Ρωσία.

Ο Ζελένσκι δεσμεύτηκε στη διάρκεια της εβδομάδας να διεξάγει εκλογές μέσα σε λίγους μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουκρανία θα λάβει κατάλληλες εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ. Θα χρειάζονταν επίσης τη βοήθεια του Τραμπ για να διασφαλιστεί ότι ο Πούτιν δεν θα παρέμβει, είπε.

Διαβάστε επίσης:

Το δόγμα Τραμπ για να κάνει «ξανά την Ευρώπη Μεγάλη» – Θέλει Ιταλία, Ουγγαρία, Πολωνία και Αυστρία εκτός ΕΕ

Κρεμλίνο: Ο Πούτιν επανέλαβε τη στήριξή του στον Μαδούρο

Τελειώνει τη G7 ο Τραμπ και δημιουργεί τη C5 με Κίνα και Ρωσία – Εκτός η ΕΕ