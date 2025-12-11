search
ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 19:47
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.12.2025 19:09

Ζελένσκι: Ανοιχτό το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για το εδαφικό – «Ο ουκρανικός λαός πρέπει να έχει τον λόγο»

11.12.2025 19:09
zelensky 6654- new

Ανοιχτό το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για το ζήτημα του εδαφικού ελέγχου στην ανατολική Ουκρανία άφησε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια προσπάθεια να «σπάσει» το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα, Πέμπτη 11/12, ότι το Κίεβο παρουσίασε στις ΗΠΑ μια ενημερωμένη εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου.

Εκτός από το σχέδιο των 20 σημείων, το ειρηνευτικό πλαίσιο θα περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας και μια συμφωνία για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, πρόσθεσε ο ίδιος.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Ζελέσνκι είπε ότι οι ΗΠΑ συζήτησαν την ιδέα της δημιουργίας μιας «ελεύθερης οικονομικής ζώνης» σε τμήματα της ανατολικής Ουκρανίας όπου τα στρατεύματα του Κιέβου θα αποσυρθούν, αλλά οι όποιες εδαφικές παραχωρήσεις θα πρέπει να τεθούν σε δημοψήφισμα.

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις

Η Ρωσία απαιτεί εδώ και καιρό από την Ουκρανία να παραδώσει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς – που περιλαμβάνει τμήματα των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, τα οποία ο ρωσικός στρατός δεν έχει καταφέρει να καταλάβει σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της εισβολής – με αντάλλαγμα την ειρήνη. Τώρα αυτή η απόφαση θα μπορούσε να περάσει στα χέρια του λαού, μέσω δημοψηφίσματος.

Ο Ζελένσκι είπε σήμερα: «Οι Ρώσοι θέλουν ολόκληρο το Ντονμπάς – δεν το δεχόμαστε… Πιστεύω ότι ο ουκρανικός λαός θα απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Είτε με τη μορφή εκλογών, είτε με δημοψήφισμα, ο ουκρανικός λαός πρέπει να έχει τον λόγο».

Διπλωμάτες από την Ουκρανία, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία έχουν εμπλακεί εδώ και μήνες σε δύσκολες διαπραγματεύσεις, ανταλλάσσοντας προτάσεις και αντιπροτάσεις στην προσπάθεια να επιτευχθεί συναίνεση.

Βασικό αγκάθι, οι εδαφικές παραχωρήσεις που ζητά η Ρωσία.

Ο Ζελένσκι δεσμεύτηκε στη διάρκεια της εβδομάδας να διεξάγει εκλογές μέσα σε λίγους μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουκρανία θα λάβει κατάλληλες εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ. Θα χρειάζονταν επίσης τη βοήθεια του Τραμπ για να διασφαλιστεί ότι ο Πούτιν δεν θα παρέμβει, είπε.

Διαβάστε επίσης:

Το δόγμα Τραμπ για να κάνει «ξανά την Ευρώπη Μεγάλη» – Θέλει Ιταλία, Ουγγαρία, Πολωνία και Αυστρία εκτός ΕΕ

Κρεμλίνο: Ο Πούτιν επανέλαβε τη στήριξή του στον Μαδούρο

Τελειώνει τη G7 ο Τραμπ και δημιουργεί τη C5 με Κίνα και Ρωσία – Εκτός η ΕΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pierrakakis 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Guardian: Πώς ο Πιερρακάκης επικράτησε του αντιπάλου του στην προεδρία του Eurogroup

kyriakos pierrakakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Politico: Από το Grexit στον επικεφαλής του Eurogroup – Η ιστορία της ανάκαμψης της Ελλάδας

maruan bagounti palaistini – new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι πρώτες 300 υπογραφές στο ψήφισμα για την απελευθέρωση των Παλαιστινίων ηγετών Μαρουάν Μπαργκούτι και Άχμαντ Σααντά

stournaras_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας για εκλογή Πιερρακάκη: Αντανακλά τόσο την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας όσο και τη δική του προσωπική συμβολή

zelensky 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Ανοιχτό το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για το εδαφικό – «Ο ουκρανικός λαός πρέπει να έχει τον λόγο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.12.2025 19:46
pierrakakis 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Guardian: Πώς ο Πιερρακάκης επικράτησε του αντιπάλου του στην προεδρία του Eurogroup

kyriakos pierrakakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Politico: Από το Grexit στον επικεφαλής του Eurogroup – Η ιστορία της ανάκαμψης της Ελλάδας

maruan bagounti palaistini – new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι πρώτες 300 υπογραφές στο ψήφισμα για την απελευθέρωση των Παλαιστινίων ηγετών Μαρουάν Μπαργκούτι και Άχμαντ Σααντά

1 / 3