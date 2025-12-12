search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 14:19
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.12.2025 13:08

NovaChristmas: Ο απόλυτος Χριστουγεννιάτικος προορισμός για όλη την οικογένεια!

12.12.2025 13:08
Novachristmas

Το εορταστικό θεματικό κανάλι NovaChristmas επιστρέφει από το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 έως και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026.

Τρεις εορταστικές ζώνες κάθε βράδυ (20:00, 22:00, 23:30) γεμάτες γιορτινή μαγεία, γέλιο και σασπένς μεπαιδικές ταινίες με τα πιο αγαπημένα κινούμενα σχέδια μεταγλωττισμένα για όλα τα παιδιά, οικογενειακές Χριστουγεννιάτικες ταινίες, αγαπημένες κωμωδίες και Whodunit ταινίες.

Το NovaChristmas φέρνει το νόημα των Χριστουγέννων μέσα από ένα οδοιπορικό που ξεκινά υπό το διακριτικό φως της Εκκλησίας της Καπνικαρέας, του εμβληματικού ναού της Αθήνας Άγιο Γεώργιο Καρύκη, της Εκκλησίας της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα, την επιβλητική Εκκλησία του Αγίου Βασιλείου στην Τρίπολη και ολοκληρώνεται στην ιστορική Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Χαλκίδα στις 6 Ιανουαρίου.

Κάθε πρωί θα προβάλλεται ζωντανή μετάδοση της Θείας Λειτουργίας καθώς και η καθημερινή εκπομπή «Χριστούγεννα Σημαίνουν» όπου παρουσιάζεται καθημερινά το πνευματικό νόημα των ημερών.

H Nova, αναδεικνύει και φέτος τη λάμψη των Χριστουγέννων, από το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 έως και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 με το αγαπημένο θεματικό κανάλι NovaChristmas με τρεις ζώνες (20:00, 22:00, 23:30) με ταινίες για όλη την οικογένεια, ακολουθίες από Ιερούς Ναούς καιεκπομπές με τίτλο “Χριστούγεννα Σημαίνουν”.

Το NovaChristmas, θα είναι διαθέσιμο μέσω δορυφόρου και της πλατφόρμας ΕΟΝ στη θέση 200 και με δυνατότητα Catch-up 7 ημερών και σχεδιάστηκε για να φέρει το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα σε όλη την οικογένεια, προσφέροντας 3 ζώνες με:

20:00: Αγαπημένες οικογενειακές ταινίες και κινούμενα σχέδια μεταξύ αυτών  «Paddington», «Super Elfkins», «Annie», «The Adventure of Tin Tin», «Puffin Rock & the New Friends », «The Wild Robots», «Wicked», «Despicable me  4».

22:00: Επιλογή ξεκαρδιστικών ρομαντικών κωμωδιών και Χριστουγεννιάτικων ταινιών όπως «The Interview», «LetterstoSanta», «Dear Paris», «A Merry Scottish Christmas», «A Suddent Case of Christmas», «The Best Christmas Pageant Ever», «Les Boules Des Noel», «Christmas in Notting Hill», «Love Actually», «Johnny English Strikes Again».

23:30: Μυστήριο κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο με Whodunit ταινίες γεμάτες σασπένς όπως μεταξύ άλλων «Murder on the Orient Express», «Death on the Nile», «Nandor Fodor and the Talking Mongoose», «Mirror Crack’d» καθώς και μίνι σειρές όπως «Flowers in the Attic: The Origin», «And Then There Were None», «The Witness for the Prosecution», κ.α.

Ζωντανή μετάδοση της Θείας λειτουργίας κάθε πρωί από 24 έως 28 Δεκεμβρίου και 1,4 & 6 Ιανουαρίου 2026. Το ταξίδι ξεκινά υπό το διακριτικό φως της Εκκλησίας της Καπνικαρέας, ενός αληθινού βυζαντινού κοσμήματος στην καρδιά της Αθήνας,  της Εκκλησίας της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα και του εμβληματικού ναού της Αθήνας, Άγιο Γεώργιο Καρύκη.Συνεχίζεται στην επιβλητική Εκκλησία του Αγίου Βασιλείου στην Τρίπολη και ολοκληρώνεται στην ιστορική Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Χαλκίδα.

Καθημερινή εκπομπή λόγου «Χριστούγεννα σημαίνουν»με τον πατέρα Ευάγγελο Παπανικολάου.

Τις γιορτινές ημέρες, από τις 24 έως 28 Δεκεμβρίου καθώς και 1,4 & 6 Ιανουαρίου 2026, το πρόγραμμα του NovaChristmas θα είναι ακόμη πιο πολύ εμπλουτισμένο, με μοναδικό ψυχαγωγικό και εορταστικό πρόγραμμα.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
EKAB NEW

Παγκράτι: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό

opekepe
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: ΝΔ κατά Ανδρουλάκη – Θα διαγράψει τους κουμπαρους του που συνελήφθησαν στην Κρήτη; (Photo)

ADEDY_APERGIA
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 16 Δεκεμβρίου

troxaio_trakter_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Λαμία – Νεκρός οδηγός τρακτέρ στη Λοκρίδα

bofiliou-charoulis-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μποφίλιου – Χαρούλης: Δεν θα τραγουδήσουν Χατζιδάκι στην παγκόσμια περιοδεία τους – Στον Μίκη Θεοδωράκη το αφιέρωμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη στα 794 ευρώ: Η γήρανση της φτώχειας και η σκληρή πραγματικότητα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

pierrakakis 7765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η εκδίκηση της Αθήνας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 14:18
EKAB NEW

Παγκράτι: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό

opekepe
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: ΝΔ κατά Ανδρουλάκη – Θα διαγράψει τους κουμπαρους του που συνελήφθησαν στην Κρήτη; (Photo)

ADEDY_APERGIA
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 16 Δεκεμβρίου

1 / 3