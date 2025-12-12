Bugatti Type 57SC Atlantic: Η ανεξιχνίαστη εξαφάνιση του ακριβότερου αυτοκινήτου στον κόσμο (photos)

Η Bugatti Type 57SC Atlantic είναι ένα από τα σπανιότερα και ακριβότερα αυτοκίνητα στον κόσμο. Κατασκευάστηκαν μόνο τέσσερα συνολικά, και ένα από αυτά εξαφανίστηκε μυστηριωδώς το 1938.

Αυτό το χαμένο αυτοκίνητο, με αριθμό πλαισίου 57453, δεν έχει βρεθεί ποτέ, αφήνοντας τους ανθρώπους με απορίες εδώ και πάνω από 80 χρόνια.

Αν εντοπιζόταν σήμερα, η αξία του θα μπορούσε να ξεπερνά τα 140 εκατομμύρια ευρώ.

credit: bugattiatlantic.co.nz

Η μυστηριώδης εξαφάνιση της Bugatti Type 57SC Atlantic

Παραδόξως, το αυτοκίνητο εξαφανίστηκε αφού είχε εμφανιστεί σε αρκετές εκδηλώσεις, αφήνοντας πίσω του μόνο θεωρίες για το τι μπορεί να του συνέβη.

Κάποιοι πιστεύουν ότι την έκρυψαν κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ άλλοι υποψιάζονται ότι ίσως θάφτηκε σε ιδιωτική έκταση.

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση για το τι συνέβη σε αυτό το εμβληματικό κλασικό αυτοκίνητο.

credit: bugattiatlantic.co.nz

Μετά την εξαφάνισή του, πραγματοποιήθηκαν αρκετές έρευνες και αναζητήσεις, αλλά μέχρι σήμερα κανείς δεν γνωρίζει πού βρίσκεται.

Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο αυτοκίνητο, αφού κατασκευάστηκαν μόλις τέσσερα, αλλά ταυτόχρονα ήταν και πολύ μπροστά από την εποχή του.

Μπορείτε να φανταστείτε ένα αυτοκίνητο της δεκαετίας του 1930 να τρέχει με τελική ταχύτητα 125 μίλια την ώρα (περίπου 201 χλμ/ώρα);

Κι όμως, αυτό ακριβώς έκανε, γι’ αυτό και πολλοί φίλοι του αυτοκινήτου το χαρακτηρίζουν ως το πρώτο supercar στην ιστορία.

credit: newsroom.bugatti.com

Σήμερα έχουν απομείνει μόνο δύο μοντέλα

Το αυτοκίνητο είχε έναν πραγματικά μοναδικό σχεδιασμό, δημιουργημένο από τον Jean Bugatti, γιο του θρυλικού Ettore Bugatti.

Αρχικά, η Type 57SC Atlantic προοριζόταν να έχει αμάξωμα από μαγνήσιο, αλλά τελικά χρησιμοποιήθηκε αλουμίνιο για πρακτικούς λόγους.

Σήμερα, μόνο δύο από αυτές τις Atlantic έχουν επιβιώσει. Η μία ανήκει στον σχεδιαστή μόδας Ralph Lauren, ενώ η άλλη βρίσκεται σε μουσείο στην Καλιφόρνια.

credit: bugattiatlantic.co.nz

Μάλιστα, η Atlantic του Ralph Lauren κέρδισε ένα βραβείο ιδιαίτερου κύρους στο Pebble Beach το 1990, αποδεικνύοντας πόσο ξεχωριστό είναι αυτό το αυτοκίνητο.

Το μυστήριο της χαμένης Bugatti Type 57SC Atlantic συνεχίζει να γοητεύει τον κόσμο μέχρι σήμερα, με ελάχιστες ελπίδες να λυθεί.

Ας ελπίσουμε απλώς ότι βρίσκεται ακόμα κάπου εκεί έξω…

Διαβάστε επίσης:

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες επαναπροσδιορίζουν τις στρατηγικές και τους στόχους τους στο κομμάτι των πωλήσεων

AVIN: Στο πλευρό των πελατών και αυτά τα Χριστούγεννα – Χιλιάδες δώρα στα πρατήρια με «Τυχερή Αντλία»