search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 17:12
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.12.2025 14:50

Bugatti Type 57SC Atlantic: Η ανεξιχνίαστη εξαφάνιση του ακριβότερου αυτοκινήτου στον κόσμο (photos)

12.12.2025 14:50
bugatti_57453_la_voiture_noire
credit: newsroom.bugatti.com

Η Bugatti Type 57SC Atlantic είναι ένα από τα σπανιότερα και ακριβότερα αυτοκίνητα στον κόσμο. Κατασκευάστηκαν μόνο τέσσερα συνολικά, και ένα από αυτά εξαφανίστηκε μυστηριωδώς το 1938.

Αυτό το χαμένο αυτοκίνητο, με αριθμό πλαισίου 57453, δεν έχει βρεθεί ποτέ, αφήνοντας τους ανθρώπους με απορίες εδώ και πάνω από 80 χρόνια.

Αν εντοπιζόταν σήμερα, η αξία του θα μπορούσε να ξεπερνά τα 140 εκατομμύρια ευρώ.

credit: bugattiatlantic.co.nz

Η μυστηριώδης εξαφάνιση της Bugatti Type 57SC Atlantic

Παραδόξως, το αυτοκίνητο εξαφανίστηκε αφού είχε εμφανιστεί σε αρκετές εκδηλώσεις, αφήνοντας πίσω του μόνο θεωρίες για το τι μπορεί να του συνέβη.

Κάποιοι πιστεύουν ότι την έκρυψαν κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ άλλοι υποψιάζονται ότι ίσως θάφτηκε σε ιδιωτική έκταση.

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση για το τι συνέβη σε αυτό το εμβληματικό κλασικό αυτοκίνητο.

credit: bugattiatlantic.co.nz

Μετά την εξαφάνισή του, πραγματοποιήθηκαν αρκετές έρευνες και αναζητήσεις, αλλά μέχρι σήμερα κανείς δεν γνωρίζει πού βρίσκεται.

Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο αυτοκίνητο, αφού κατασκευάστηκαν μόλις τέσσερα, αλλά ταυτόχρονα ήταν και πολύ μπροστά από την εποχή του.

Μπορείτε να φανταστείτε ένα αυτοκίνητο της δεκαετίας του 1930 να τρέχει με τελική ταχύτητα 125 μίλια την ώρα (περίπου 201 χλμ/ώρα);

Κι όμως, αυτό ακριβώς έκανε, γι’ αυτό και πολλοί φίλοι του αυτοκινήτου το χαρακτηρίζουν ως το πρώτο supercar στην ιστορία.

credit: newsroom.bugatti.com

Σήμερα έχουν απομείνει μόνο δύο μοντέλα

Το αυτοκίνητο είχε έναν πραγματικά μοναδικό σχεδιασμό, δημιουργημένο από τον Jean Bugatti, γιο του θρυλικού Ettore Bugatti.

Αρχικά, η Type 57SC Atlantic προοριζόταν να έχει αμάξωμα από μαγνήσιο, αλλά τελικά χρησιμοποιήθηκε αλουμίνιο για πρακτικούς λόγους.

Σήμερα, μόνο δύο από αυτές τις Atlantic έχουν επιβιώσει. Η μία ανήκει στον σχεδιαστή μόδας Ralph Lauren, ενώ η άλλη βρίσκεται σε μουσείο στην Καλιφόρνια.

credit: bugattiatlantic.co.nz

Μάλιστα, η Atlantic του Ralph Lauren κέρδισε ένα βραβείο ιδιαίτερου κύρους στο Pebble Beach το 1990, αποδεικνύοντας πόσο ξεχωριστό είναι αυτό το αυτοκίνητο.

Το μυστήριο της χαμένης Bugatti Type 57SC Atlantic συνεχίζει να γοητεύει τον κόσμο μέχρι σήμερα, με ελάχιστες ελπίδες να λυθεί.

Ας ελπίσουμε απλώς ότι βρίσκεται ακόμα κάπου εκεί έξω…

Διαβάστε επίσης:

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες επαναπροσδιορίζουν τις στρατηγικές και τους στόχους τους στο κομμάτι των πωλήσεων

AVIN: Στο πλευρό των πελατών και αυτά τα Χριστούγεννα – Χιλιάδες δώρα στα πρατήρια με «Τυχερή Αντλία»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο Μύρων Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. ευρώ στον λογαριασμό του

1
ADVERTORIAL

Λαμπερή πρεμιέρα για την παράσταση «Το 5ο Βήμα» στο Θέατρο Μικρό Χόρν με χορηγό τον ΟΠΑΠ

Primal Scream
LIFESTYLE

Οι Primal Scream υπερασπίζονται την εικόνα της σβάστικας μέσα στο Αστέρι του Δαβίδ που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Λονδίνο

SF-website-wide
ΣΙΝΕΜΑ

«Street Fighter»: Jason Momoa, 50 Cent και Cody Rhodes ενώνουν τις δυνάμεις τους στο πρώτο teaser (photos/videos)

foinikouda
ΕΛΛΑΔΑ

Προθεσμία να απολογηθούν έλαβαν ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη στα 794 ευρώ: Η γήρανση της φτώχειας και η σκληρή πραγματικότητα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

pierrakakis 7765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η εκδίκηση της Αθήνας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 17:12
xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο Μύρων Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. ευρώ στον λογαριασμό του

1
ADVERTORIAL

Λαμπερή πρεμιέρα για την παράσταση «Το 5ο Βήμα» στο Θέατρο Μικρό Χόρν με χορηγό τον ΟΠΑΠ

Primal Scream
LIFESTYLE

Οι Primal Scream υπερασπίζονται την εικόνα της σβάστικας μέσα στο Αστέρι του Δαβίδ που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Λονδίνο

1 / 3