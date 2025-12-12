Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες επαναπροσδιορίζουν τις στρατηγικές και τους στόχους τους στο κομμάτι των πωλήσεων

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τις στρατηγικές και τους στόχους τους στο κομμάτι των πωλήσεων. Οι εκκλήσεις των Ευρωπαίων για επανεξέταση των στόχων για το κλίμα και την μετάβαση σε αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, μαζί με την παράλληλη απαγόρευση των πωλήσεων αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης για μετά το 2035 είναι πολύ πιθανόν να εισακουστούν. Άλλωστε οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Από την πανδημία μέχρι την αύξηση του κόστους ενέργειας και τους νέους δασμούς των ΗΠΑ, η ΕΕ έχει σταματήσει την ανάπτυξή της, σε αντίθεση με τους Κινέζους που κάθε μήνα κερδίζουν έδαφος. Ήδη η ΕΕ έχει επενδύσει στην παραγωγή των μπαταριών, σε δίκτυα φόρτισης και σε άλλα υποστηρικτικά μέτρα. Όμως αυτές οι προσπάθειες δεν έχουν ακόμη επιλύσει τις ανησυχίες των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών που ακόμη είναι εξαρτημένες από την Κίνα. Οι υπεύθυνοι των Ευρωπαίων κατασκευαστών προειδοποιούν ότι η απαγόρευση των νέων βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων από το 2035 επιβάλλει σημαντικό οικονομικό βάρος στις κατασκευάστριες εταιρείες. Αυτός είναι και ο λόγος που ζητούν από την ΕΕ να χαλαρώσει τους στόχους για το κλίμα. Θέλουν να κερδίσουν περισσότερο χρόνο για τη μετάβαση και παράλληλα να αποφύγουν τις κυρώσεις για την μη επίτευξη των στόχων εκπομπών ρύπων. Ωστόσο, η αποδυνάμωση αυτών των στόχων ενέχει τον κίνδυνο επιβράδυνσης της παραγωγής και κυκλοφορίας προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων, υπονομεύοντας την προσπάθεια της Ευρώπης προς την ηλεκτροκίνηση.

Η παρουσία της Κίνας στα ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη διαρκώς αυξάνεται, με τα κινεζικής κατασκευής BEV να φτάνουν περίπου το 9% της αγοράς. Αρκετές κινεζικές μάρκες επεκτείνουν ραγδαία την παρουσία τους, με τον αριθμό των ταξινομήσεων να αυξάνεται σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές.

Εν τω μεταξύ, οι αυτοκινητοβιομηχανίες της ΕΕ δέχονται πλήγματα στην Ασία, όπου οι καταναλωτές επιλέγουν όλο και περισσότερο κινεζικές μάρκες λόγω των χαμηλότερων τιμών και των ισχυρών χαρακτηριστικών τους. Το συλλογικό μερίδιο αγοράς των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Κίνα έχει μειωθεί από το 24% το 2020 σε μόλις 15% το 2024. Η μείωση των πωλήσεων φέρνει τις ευρωπαϊκές εταιρείες σε νέα αχαρτογράφητα νερά, ενώ ψάχνουν διαρκώς τρόπους για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν τις κινέζικες εταιρείες, που συνεχώς αυξάνουν το ποσοστό πωλήσεων τους στην Γηραιά Ήπειρο και όχι μόνο…

Διαβάστε επίσης:

AVIN: Στο πλευρό των πελατών και αυτά τα Χριστούγεννα – Χιλιάδες δώρα στα πρατήρια με «Τυχερή Αντλία»

Η Audi πουλά το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Italdesign στην αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας UST

Το Tesla που κάνει 534 km με ένα γέμισμα, 0-100 km/h σε 6,2 sec και έχει τιμή 33.990 ευρώ (photos)