Το Tesla που κάνει 534 km με ένα γέμισμα, 0-100 km/h σε 6,2 sec και έχει τιμή 33.990 ευρώ (photos)

Η Tesla δείχνει για άλλη μια φορά ότι ξέρει να ανανεώνει το ενδιαφέρον γύρω από την ηλεκτροκίνηση, προσφέροντας περισσότερα με λιγότερα.

Το Tesla Model 3 Standard είναι το πιο προσιτό ηλεκτρικό sedan της μάρκας και ίσως το πιο ελκυστικό εισιτήριο στον κόσμο της Tesla που υπήρξε ποτέ. Με αυτονομία έως 534 km (WLTP), επιτάχυνση 0-100 km/h σε 6,2 sec και τελική τιμή 33.990 ευρώ μέσω του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά», το ανανεωμένο Model 3 δείχνει πόσο ώριμη έχει γίνει πλέον η ηλεκτροκίνηση.

Η ανανεωμένη γενιά του Model 3 ήρθε με σημαντικές αλλαγές σε σχεδίαση, αεροδυναμική και ποιότητα υλικών. Η εμπρός όψη είναι καθαρή, με νέα λεπτά LED Matrix φώτα και πιο ραφιναρισμένες γραμμές που μειώνουν την αεροδυναμική αντίσταση σε Cd 0,219. Στο πίσω μέρος, τα φώτα είναι πλέον ενσωματωμένα στην πόρτα του πορτμπαγκάζ, προσφέροντας μια ενιαία, πιο μινιμαλιστική εικόνα. Η γενική αίσθηση είναι πιο ώριμη και premium, με τη σχεδίαση να συνδυάζει τεχνολογική απλότητα και ουσία – κάτι που δύσκολα βρίσκεις σε αυτό το επίπεδο τιμής.

Το εσωτερικό του Model 3 παραμένει ένα υπόδειγμα μινιμαλισμού. Το νέο ταμπλό «wraparound» αγκαλιάζει τους επιβάτες, με ambient φωτισμό, καλύτερη ηχομόνωση και νέες επενδύσεις υψηλής ποιότητας. Η κεντρική οθόνη 15,4″ είναι πιο φωτεινή, πιο γρήγορη και συγκεντρώνει όλες τις λειτουργίες του οχήματος, ενώ το νέο τιμόνι χωρίς μοχλούς συγκεντρώνει τις βασικές εντολές σε πλήκτρα αφής. Οι πίσω επιβάτες διαθέτουν πλέον δεύτερη οθόνη 8″, μέσω της οποίας μπορούν να ρυθμίσουν τον κλιματισμό, τη μουσική ή την κλίση των καθισμάτων. Η αίσθηση πολυτέλειας είναι σαφώς αναβαθμισμένη, ενώ το επίπεδο άνεσης θυμίζει sedan ανώτερης κατηγορίας. Η Tesla έχει επενδύσει και στην ακουστική άνεση, προσθέτοντας διπλά κρύσταλλα, βελτιωμένα στεγανωτικά και νέα ηχοαπορροφητικά υλικά στο πάτωμα και στους θόλους. Το αποτέλεσμα είναι ένα πολύ πιο ήσυχο και πολιτισμένο περιβάλλον σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

