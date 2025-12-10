Citroën ELO concept car: Small is the new big (photos/videos)

Η Citroën παρουσιάζει το ELO, ένα πρωτότυπο αυτοκίνητο που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη μάρκα. Σε συνέχεια του OLI, που παρουσιάστηκε το 2022, το ELO είναι ένα εργαστήριο ιδεών που εξερευνά τομείς που εμπνέουν τη σκέψη της Citroën για το αύριο. Τολμηρό, έξυπνο, δημιουργικό και επικεντρωμένο στην ευεξία, ενσαρκώνει τέλεια τις αξίες της Citroën. Πιστό σε περισσότερο από έναν αιώνα καινοτομίας στην υπηρεσία της ελευθερίας κίνησης και της ευκολότερης διαβίωσης, η Citroën επιβεβαιώνει τον πρωτοποριακό της ρόλο σε μια εποχή ταχέως μεταβαλλόμενων τρόπων ζωής. Το ELO ενσαρκώνει αυτή την επιθυμία να προβλέψει τις ανάγκες ενός κόσμου εν κινήσει: είναι ένα διασκεδαστικό, έξυπνο, προσβάσιμο, ευρύχωρο και υπεύθυνο μέσο μεταφοράς, το οποίο προσφέρει επίσης ένα ευρύτερο και επαναπροσδιορισμένο όραμα κινητικότητας, σχεδιασμένο για να προσφέρει χρήσιμο χρόνο και να συνοδεύει τους χρήστες του στα διάφορα στάδια της ζωής τους.

Με την τόλμη και την εμπειρία της, η Citroën διερευνά τώρα πρωτοποριακές λύσεις για να επανεφεύρει την εμπειρία διαβίωσης στην καμπίνα του αυτοκινήτου και να ερμηνεύσει εκ νέου το πνεύμα των MPV και των οχημάτων αναψυχής που έχουν διαμορφώσει την ιστορία της. Εστιάζοντας σε αρχιτεκτονικές που έχουν σχεδιαστεί εξαρχής για ηλεκτρικά οχήματα, η μάρκα απελευθερώνει νέο χώρο και επανεξετάζει το εσωτερικό ως έναν πραγματικό χώρο διαβίωσης που είναι πρακτικός, λειτουργικός και προσβάσιμος. Αυτή η φιλοδοξία απεικονίζεται στο ELO, το «μικρό που λειτουργεί σαν μεγάλο», ένα πραγματικό «μικροσκοπικό σπίτι» γεμάτο έξυπνα χαρακτηριστικά, του οποίου το συμπαγές εξωτερικό έρχεται σε αντίθεση με ένα εκπληκτικά γενναιόδωρο και εξαιρετικά αρθρωτό εσωτερικό, επαναπροσδιορίζοντας τη χρήση και την άνεση εντός του οχήματος.

Ένας πραγματικός χώρος διαβίωσης, το ELO σχεδιάστηκε για να είναι ένας καθημερινός σύντροφος: ένα μέρος για ξεκούραση, παιχνίδι ή εργασία — REST, PLAY, WORK — χάρη στην πλήρη και διαισθητική αρθρωτή του μορφή. Αξιοποιεί πλήρως τα πλεονεκτήματα μιας 100% ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής προσφέροντας ένα συμπαγές μέγεθος που κρύβει εξαιρετικό εσωτερικό χώρο. Με τον συμπαγή minivan σχεδιασμό του (4,10 μ.) αισθάνεται σαν στο σπίτι του στις αστικές περιοχές, σαν να είναι η βάση του με λίγα λόγια, αλλά σας προσκαλεί επίσης να βγείτε έξω και να απολαύσετε μία μεγάλη ανάσα στην φύση. Με το εξαιρετικά ευρύχωρο και αρθρωτό εσωτερικό του που μπορεί να φιλοξενήσει έως και έξι άτομα, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας γρήγορης ζωής μεταξύ μετακινήσεων, αναψυχής, οικογενειακών δραστηριοτήτων, τηλεργασίας και αυτοσχέδιων αποδράσεων. Με τον μοντέρνο, πολύχρωμο και χαρούμενο σχεδιασμό του και όλα τα χαρακτηριστικά που προσφέρει, είναι μια κυψέλη ενέργειας στην υπηρεσία ενός ενεργού τρόπου ζωής.

Με το ELO, δεν είναι ο πελάτης που προσαρμόζεται στο αυτοκίνητο, αλλά το αυτοκίνητο που προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Το βασικό μοντέλο διαθέτει τέσσερα καθίσματα με κεντρικά τοποθετημένο κάθισμα οδηγού, το οποίο προσφέρει μια νέα αίσθηση ορατότητας, ενώ οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν τεράστιο χώρο. Το κάθισμα του οδηγού μπορεί να περιστραφεί για συνομιλία ή εργασία με ειδική υποστήριξη. Και εάν είναι απαραίτητο, μπορούν να αναπτυχθούν δύο επιπλέον καθίσματα για να μεταφέρουν έξι άτομα. Μπορεί επίσης να μετατραπεί σε χώρο ύπνου για δύο άτομα, αίθουσα home cinema, τροφοδοτικό και πολλές άλλες χρήσεις. Το ELO φέρνει επανάσταση στον κόσμο της κινητικότητας και γίνεται ο καταλύτης για κοινές στιγμές με τον σύντροφό σας, την οικογένεια και τους φίλους σας.

Οι σχεδιαστές έχουν σκεφτεί κάθε λεπτομέρεια αυτής της ιδέας και είχαν την ευχαρίστηση να μοιραστούν την εμπειρία τους αναζητώντας δύο συνεργάτες που μοιράζονται την επιθυμία τους να κάνουν τους ανθρώπους να κινούνται και να αναπτύσσουν τεχνικά, βιώσιμα και υπεύθυνα υλικά. Η Decathlon, της οποίας η ομάδα σχεδιασμού συνέβαλε με την εμπειρία της σε αθλήματα και υπαίθριες δραστηριότητες, επιτρέποντας στην ομάδα να φανταστεί νέα χαρακτηριστικά και να τολμήσει να χρησιμοποιήσει καινοτόμα υλικά, και η Goodyear, η οποία ανέπτυξε νέα έξυπνα ελαστικά σχεδιασμένα για υπαίθρια χρήση.

«Το ELO αποτελεί ένα νέο βήμα σε μια εξαιρετική περίοδο για τη Citroën, η οποία σηματοδοτείται από την πλήρη ανανέωση της γκάμας σε δύο χρόνια, όσο και την συμμετοχή μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula E της ABB FIA. Το ELO είναι ένα εργαστήριο ιδεών που ενσαρκώνει τέλεια τις αξίες της Citroën και ανοίγει προοπτικές για το τι καθοδηγεί τη σκέψη μας σήμερα. Καλύπτει όλα τα κριτήρια αυτού που αποτελεί το DNA της μάρκας για πάνω από 100 χρόνια και αυτό που θέλω να καλλιεργήσω τα επόμενα χρόνια: δημιουργικό, τολμηρό, προσιτό, υπεύθυνο, ευρηματικό και αφοσιωμένο στην ευημερία. Είναι απόλυτα συντονισμένο με την εποχή και προσφέρει συγκεκριμένες, καινοτόμες λύσεις για την προώθηση της ελευθερίας κινήσεων και μιας καλύτερης ζωής. Το στυλ του εκφράζει τη φιλικότητα και τη χαρά της ζωής, και το εξαιρετικά αρθρωτό εσωτερικό του έχει σχεδιαστεί ως ένας χώρος διαβίωσης από μόνο του. Είναι γεμάτο έξυπνα χαρακτηριστικά και απλές τεχνολογίες για να κάνει την καθημερινή ζωή ευκολότερη. Το ELO στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα που μεταφέρει το όραμά μας για το τι πρέπει να είναι η Citroën.» Xavier Chardon-CEO της Citroen

«Είμαστε πολύ περήφανοι για το ELO επειδή αποτελεί την τέλεια έκφραση του τι πρέπει να είναι το design: ο συνδυασμός στυλ και λειτουργικότητας. Το ELO είναι μια κυψέλη ενέργειας, τόσο όσον αφορά την πολύχρωμη και αξιαγάπητη προσωπικότητά του όσο και τον μοντερνισμό του, αλλά και όσον αφορά όλες τις δυνατότητες που προσφέρει για να απολαύσετε μια έντονη και πλούσια ζωή. Οι ομάδες σχεδιασμού της Citroën διασκέδασαν πολύ φανταζόμενες ένα μοντέλο σχεδιασμένο μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια για να είναι πρακτικό, διασκεδαστικό και έξυπνο. Η ανταλλαγή εμπειριών με τους σχεδιαστές της Goodyear και της Decathlon ήταν επίσης ένα πολύ ενθαρρυντικό μέρος της ανάπτυξης αυτής της ιδέας, χάρη στη δημιουργικότητα και τις τεχνικές λύσεις που κατάφεραν να προσφέρουν.» Pierre Leclercq-Citroën Style Director

